Умєров повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Під час наступного «Рамштайну» Україна та Португалія планують детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у січні 2025 року. На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram-каналі.

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, він провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу. Під час розмови він подякував португальським партнерам за підтримку України. У відповідь Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного.

«У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату «Рамштайн». Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році», – повідомив Умєров.

Нагадаємо, Рустем Умєров провів зустріч із делегацією США, яку очолив посол з особливих доручень Державного департаменту Натаніель Фік, головною темою була кібербезпека. Участь у зустрічі взяли також директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек і посол Штатів в Україні Бріджит Брінк. Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

Раніше новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс провів першу розмову по відеозв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Андрюс Кубілюс став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.