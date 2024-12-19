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Умєров повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Умєров повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу
фото: Міністерство оборони України

Під час наступного «Рамштайну» Україна та Португалія планують детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці 

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у січні 2025 року. На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram-каналі. 

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, він провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу. Під час розмови він подякував португальським партнерам за підтримку України. У відповідь Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного.

«У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату «Рамштайн». Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році», – повідомив Умєров.

Нагадаємо, Рустем Умєров провів зустріч із делегацією США, яку очолив посол з особливих доручень Державного департаменту Натаніель Фік, головною темою була кібербезпека. Участь у зустрічі взяли також директор Департаменту військових інновацій США Даг Бек і посол Штатів в Україні Бріджит Брінк. Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам.

Раніше новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс провів першу розмову по відеозв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Андрюс Кубілюс став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.

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Теги: міністр Португалія Україна Рустем Умєров військова допомога

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