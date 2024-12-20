Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Путіну здається, що він легко обіграє Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До яких компромісів будуть змушувати Путіна
фото: АР

Пряма лінія Путіна: основний епітет – «цинічно»

Почав з визначення СВО (і під 800 000 утилізованих громадян його держави) як «двіжухи», щоб росіянам не було «сумно і нецікаво». А вбивства українців і смерті росіян змушують росіян почуватися краще. Хоча якщо бути чесними, то він достатньо точно визначив спосіб життя росіян.

Далі зачепив економіку: як завжди, все не тільки нормально, але чудово. І м’яса росіяни споживають вдвічі більше, ніж будь-хто інший. І за розвитком обігнали Японію і Німеччину. Коротше – традиційна вистава «санкції тільки на користь».

Чому аж 4,5 години говорив? Це послання передусім для російських еліт. Адже суто фізично 4,5 години навіть слухати важко. А проговорити стільки часу – це треба мати капітальне здоров’я. Тобто, Путін цим демонстрував, що він ще геть не старий і не в маразмі (хоча затинався, забував слова, почав шепелявити – однак для 71 року це дрібниці).

Так, виглядає підтоптано. Але Путіну за 70 років, він переніс кілька пластичних операцій, був застуджений. І з урахуванням цього він перебуває в добрій фізичній формі – ще багато кого переживе і плюне на могили. В нас немає підстав розраховувати, що він найближчим часом просто помре і позбавить нас значної частки проблем.

Це заодно остаточно дискредитує регулярні скандальні заяви «хороших русскіх», що деяких українських публічних осіб про «рак на останній стадії», «операції», «відмову органів» чи взагалі «холодильник з устрицями».

Повертаючись до виступу: звісно, Путін багато говорив про Україну. Про необхідність діалогу і мирних переговорів. Про те, що Стамбульські пропозиції, виявляється, були «компромісом», на який він готовий був піти, доки їх не зірвали. Про врахування «ситуації на землі».

Але нічого не було сказано про 4 області. І це вже явно було для нової американської адміністрації – позначення меж торгу. Взагалі висловлення про Америку були дуже обережними. Путін, очевидно, справді покладає великі сподівання на Трампа – що той задовольнить вимоги Путіна під час мирних переговорів. На чому ці сподівання ґрунтовані – сказати важко.

Але не останню роль має відігравати типова самовпевненість всіх диктаторів. Путін живе в ізольованому світі, де він – найрозумніший, наймогутніший, найсексуальніший, найпривабливіший... І такому Путіну здається, що він легко обіграє Трампа. Хоча все ж певна нервовість проглядає: а раптом ставки не зіграють навіть попри «Орєшник». А домовлятись з новою американською адміністрацією все одно доведеться.

Саме з побоювання гіршого варіанту Путін і йде ва-банк: лютими м’ясними штурмами відгризає якомога більше українських територій, намагається випхати ЗСУ з Курщини, регулярно шантажує Україну і Європу «Орєшником»... Але при тому фахівці заявляють, що економіка РФ може будь-якого моменту протягом 2025-26 року колапсувати. Скажімо, через зниження цін на нафту (а Трамп пообіцяв, що робитиме в цьому напрямку максимум – і в ході боротьби за частку ринку падіння ціни дійсно може відбутись – американські нафтовики дійсно можуть піти на тимчасове зменшення доходів заради розширення ринків). А без нафтових грошей Путін не зможе вести війну. І може втратити владу.

І мій висновок з усіх заяв Путіна і обраних формулювань – він дав пас команді Трампа і чекає від неї конкретних пропозицій. От тільки від команди Трампа чи не щодня надходять протилежні сигнали. Тому Путіну практично неможливо зорієнтуватись – який же варіант буде обрано в підсумку. До яких компромісів його змушуватимуть.

Блок заяв про нелегітимність Зеленського і підписання угод тільки після виборів з наступним президентом – це просто білий шум. Путін, звісно, хотів би соціально-політичного хаосу в Україні на тлі бойових дій. Але він прекрасно розуміє, що ніяких виборів до підписання миру не буде. Це насправді просто натяк Трампу, що бажано би вирішувати проблему на двох, а Україну з цього рівняння викинути як незначущу ланку.

І ще один нюанс – все це наголошування на «готовності до миру», на «пропозиціях різдвяного припинення вогню, від якого некультурно відмовилась Україна» – все це розраховане на зовнішнього незалученого спостерігача. На всі ті країни, які безкінечно далекі від реалій України. Тому дійсно щиро обурюватимуться, чого це ми не погоджуємось на цілком пристойні вимоги Путіна. В сенсі, політичний, мовний, ідеологічний блок вимог плюс демілітаризація і відмова від НАТО.

Для того, хто не в курсі, це звучить як «вимога нейтралітету», а не «відмова від гарантій ненападу». І «вимога не закручувати гайки», а не «вимога відмовитись від суверенітету». Знадобляться довгі пояснення з нашого боку, чому це неприйнятні вимоги. А ці пояснення нікому в бразильському, китайському, південноафриканському чи ще котромусь уряді не цікаво слухати. Це Україна виглядатиме радикальною противницею миру. А не російський агресор.

Для нас важливо, щоб цю гру Путіна зрозуміли в команді Трампа і не сприймали як реальні кроки.

Важливий момент – «жарт» Путіна про «технологічний експеримент 21 сторіччя» (Росія б’є «Орєшником» по Києву, який НАТО пробує прикрити всіма наявними засобами ППО і ПРО) – це пряма вказівка, що Путін не вдовольниться надовго частиною наших територій. Війну він має намір за будь-яких умов, щоб повністю знищити наш суверенітет.

Якщо, звісно, його не позбавлять всіх ресурсів для ведення війни – наступним разом не тільки проти України. І якщо ми і Європа не будемо достатньо мілітаризовані.

В будь-якому випадку, перемир’я, навіть не надто обтяжливе для нас – лише тимчасове рішення. Поки існує Росія – ми завжди будемо ворогами і Росія постійно пробуватиме нас знищити.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія перемога суверенітет Україна путінський режим путін війна пропаганда санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
1 грудня, 17:04
Крок за кроком до відродження нації
Чи готова Україна до нових викликів?
12 грудня, 17:20
«Переговори між двома ключовими гравцями – США і Китаєм. На них багато чого визначатиметься»
Реальні переговори будуть. Але не між Києвом і Московю
9 грудня, 12:32
«Росія почала свою операцію в Сирії 2015 року...»
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
18 грудня, 13:14
Інформацію про знищене російськими військами житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року
Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
3 грудня, 17:48
Рада підтримала законопроєкт № 8153
Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям
20 листопада, 13:45
Радянська зброя в Росії закінчиться до кінця 2025 року
Путін може розпочати переговори на початку 2025 року – The Guardian
24 листопада, 12:33
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 листопада
24 листопада, 18:24
Президент Світового Конгресу українців підкреслив, що в Європі досі побутує думка, нібито «це тільки Путін поганий, а росіяни – хороші»
«Це війна не за територію». Президент Світового Конгресу українців закликав доносити правду про наміри Росії
6 грудня, 20:40

Олексій Голобуцький

Путіну здається, що він легко обіграє Трампа
Путіну здається, що він легко обіграє Трампа
Справедливий призов – місія нездійсненна? Досвід США
Справедливий призов – місія нездійсненна? Досвід США
Як Бойко став інструментом Кремля для маніпуляцій в Україні
Як Бойко став інструментом Кремля для маніпуляцій в Україні
«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків
«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
Чому Україна не може погодитися на припинення вогню зараз
Чому Україна не може погодитися на припинення вогню зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6244
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5065
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua