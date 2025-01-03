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Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайну»
фото: АР

Поки невідомо, чи буде засідання «Рамштайну» в очному форматі чи онлайн

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня, 9 січня. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням пресслужбу Військово-повітряних сил США

«Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 9 січня 2025 року», – повідомляє видання.

Поки невідомо, чи буде засідання «Рамштайну» в очному форматі чи онлайн.

Варто додати, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що нове засідання «Рамштайну» відбудеться у січні 2025 року. Проте глава Міноборони не озвучував дату, на яку заплановане засідання. За словами Умєрова, на засіданні планується детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці. 

Нагадаємо, ситуація на сході України лишається однією з найскладніших. Утім, буде робитися все можливе, аби стабілізувати її уже в січні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нині росіяни мають певні просування на сході. Однак це пов'язане з тим, що РФ зосередила там набагато більше своїх військових, ніж на інших напрямках.

До слова, Україна готується завдавати ударів по Москві власними ракетами «Трембіта». Про це повідомляє The Telegraph. Крім посилення підтримки з боку США на тлі майбутньої інавгурації Дональда Трампа Україна також працює над розробкою власного озброєння. Зокрема, нової крилатої ракети «Трембіта», щоб забезпечити військову автономію. За даними видання, базова версія ракети, яка розробляється з 2023 року, коштує близько $10 тис. за одиницю, має близько 2 м довжини і важить близько 90 кг. Вона запускається з рампи та здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км.

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Теги: міністр Міноборони Рустем Умєров США армія війна Україна

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