П'ять аеропортів у Росії призупинили польоти через атаку дронів

Міноборони Росії стверджує, що ввечері 1 січня над п’ятьма регіонами країни нібито знищено 33 українські безпілотники

Увечері 1 січня в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська, Саратова та Ульяновська запроваджені тимчасові обмеження на польоти. Про це повідомив представник Росавіації.

З 20:36 за московським часом (19:36 за київським) аеропорт Грабцеве у російській Калузі перестав приймати та відправляти рейси. З 21:00 аналогічні заходи запровадили в аеропортах Пензи, Саранська та Саратова. З 22:00 – в аеропорту Баратаєвка в Ульяновську. Обмеження введені з міркувань безпеки цивільної авіації.

Міноборони Росії інформує, що 1 січня з 17:30 до 20:00 (за московським часом) російські загарбники нібито знищили 19 українських безпілотників над п’ятьма регіонами країни. З них 10 дронів були збиті в Білгородській області, три – у Курській, по два – у Воронезькій, Брянській та Ростовській областях.

Крім того, як стверджують росіяни, у період з 20:00 до 22:00 (за московським часом) черговими засобами ППО знищено 14 українських безпілотників: два БПЛА над територією Білгородської області, чотири над територією Воронезької області, п'ять над територією Ростовської області, два над територією Тульської та один над територією Орловської.

Удень 1 січня системи ППО, за даними ворожого відомства, нібито знищили два українські безпілотники в Білгородській області та один над Курщиною.

Нагадаємо, фахівці Головного управління розвідки з 30 грудня по 1 січня 2025 року здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка забезпечує окупантів. Внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, через це клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

До відома, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, уночі окупанти запустили 111 дронів по Україні. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. Будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.