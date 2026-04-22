Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах

колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Математика війни з Іраном

ША займають перше місце в світі по видобутку нафти і третє по об'ємам експорту, також США займають перше місце в світі по видобутку і експорту газу. Ми, звісно, в першу чергу хвилюємося скільки на рості цін заробляє рф, але давайте глянемо скільки заробляють США.

Всього за два місяці США додатково заробили орієнтовно – 50 млрд дол. Ці розрахунки дуже приблизні, оскільки ціни змінні.

З моменту початку війни США наростили експорт нафти та нафтопродуктів приблизно на 15%, (з 11-11,5 млн барелів до 13-13,5 млн барелів в день), при ціні в 100 – 120 доларів – це дозволило їм заробити близько 80-90 млрд дол за два місяці війни, з яких додатково через війну вони заробили 40-45 млрд дол.

По газу ще цікавіша ситуація. З початку війни США наростили експорт газу на приблизно 25% ( з 12,5 млрд куб до 16,1 млрд куб). При середній ціні в 550 дол їх дохід за два місяці склав майже 18 млрд дол, з яких 9 млрд додатково через війну.

В самих США відбувся ріст цін на пальне на 20-25%, що викликало додатково інфляцію і відповідно буде з'їдати частину цього прибутку.

Враховуючи, що приблизні витрати на військову кампанію склали 56 млрд дол, додаткові прибутки компенсують десь 80-90%.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
