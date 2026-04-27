Ігор Петренко Політолог

Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля

20-й пакет санкцій ЄС: перехід від символічного тиску до системного удару

Санкційні пакети ЄС останніх двох років часто критикували за те, що вони перетворилися на технічну рутину. Додали юридичних осіб, продовжили обмеження, зняли пару маловажливих позицій – і так по колу. 20-й пакет, ухвалений 23 квітня, виглядає інакше. Він уперше системно бʼє по тих обхідних механізмах, які Москва будувала весь 2024–2025 рік.

Дві ключові цілі – тіньовий флот і фінансові посередники в третіх країнах. І це принципово важливі вузли.

Тіньовий флот – це сотні старих танкерів, які возять російську нафту в обхід цінової стелі через юрисдикції Індії, ОАЕ, Туреччини та інших країн. Саме вони дозволяли Кремлю продавати нафту вище встановленого ліміту і фінансувати війну. Удар по флоту – це удар по головному джерелу російських доходів від експорту вуглеводнів.

Фінансові установи в третіх країнах – це банки переважно в Центральній Азії, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії, які забезпечували російському ВПК клірингові операції в обхід західних санкцій. Без них російський оборонпром не може закуповувати критичні компоненти – від чипів до верстатів. Прикрутити цей контур означає сповільнити саме виробничу спроможність ворога.

Чесно кажучи, ефект цього пакета буде відчутним не одразу. Лаг – три-шість місяців. Логістичні ланцюжки і фінансові схеми перебудовуються довше, ніж ухвалюються рішення в Брюсселі. Але саме цей пакет, на відміну від попередніх, реально цілиться в адаптаційні механізми Кремля, а не в його фасад.

Зеленський у Лефкосії спеціально наголосив, що Євросоюз має посилювати санкції – особливо на тлі того, що частина обмежень із боку США слабшає. Це чесна постановка питання: якщо хтось послаблює тиск, інший має його посилювати, інакше Москва отримує перепочинок, якого не повинна отримувати.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна путінський режим росія

