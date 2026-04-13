Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті
фото: ERR

Посол Боєчко: «Естонці мають бути готовими, що випадки з українськими дронами можуть повторюватися»

Естонія усвідомлює, що під час війни українські дрони можуть випадково залітати на її територію. Водночас естонська сторона не звинувачує Україну в таких інцидентах, розглядаючи їх як наслідок російської агресії. Про це заявив посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкома».

«Естонці чітко розуміють, що це неминуче, міністр оборони Ханно Певкур прямо про це сказав. Вони усвідомлюють, що такі інциденти трапляються через те, що Росія веде війну, а Україна не може просто сидіти і чекати, що росіяни знищуватимуть нашу інфраструктуру, і нічого не робити у відповідь», – сказав посол.

Боєчко зазначив, що стратегічні об’єкти на території Росії, які атакує Україна, розташовані в безпосередній близькості до кордонів балтійських країн, зокрема Естонії. Він навів приклад електростанції, в димар якої влучив український дрон, що розташована лише за два кілометри від кордону. За його словами, ймовірно, безпілотник був перехоплений російськими засобами РЕБ і збився з маршруту.

«Естонська влада відкрито каже своїм громадянам: поки триває війна і зростає використання далекобійної зброї, естонці мають бути готовими, що такі випадки можуть повторюватися. Тому треба робити певні висновки та розвивати свою систему ППО», – наголосив посол.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті.

За словами начальника відділу стратегічних комунікацій полковника Уку Арольда, дрони, ймовірно, збилися з курсу під час атак України по території Росії. Він зазначив, що кілька безпілотників фактично перебували в повітряному просторі Естонії та були зафіксовані радарами і винищувачами, однак жоден з них не збивали.

Теги: війна Естонія Володимир Боєчко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua