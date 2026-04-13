Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами

Посол Боєчко: «Естонці мають бути готовими, що випадки з українськими дронами можуть повторюватися»

Естонія усвідомлює, що під час війни українські дрони можуть випадково залітати на її територію. Водночас естонська сторона не звинувачує Україну в таких інцидентах, розглядаючи їх як наслідок російської агресії. Про це заявив посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкома».

«Естонці чітко розуміють, що це неминуче, міністр оборони Ханно Певкур прямо про це сказав. Вони усвідомлюють, що такі інциденти трапляються через те, що Росія веде війну, а Україна не може просто сидіти і чекати, що росіяни знищуватимуть нашу інфраструктуру, і нічого не робити у відповідь», – сказав посол.

Боєчко зазначив, що стратегічні об’єкти на території Росії, які атакує Україна, розташовані в безпосередній близькості до кордонів балтійських країн, зокрема Естонії. Він навів приклад електростанції, в димар якої влучив український дрон, що розташована лише за два кілометри від кордону. За його словами, ймовірно, безпілотник був перехоплений російськими засобами РЕБ і збився з маршруту.

«Естонська влада відкрито каже своїм громадянам: поки триває війна і зростає використання далекобійної зброї, естонці мають бути готовими, що такі випадки можуть повторюватися. Тому треба робити певні висновки та розвивати свою систему ППО», – наголосив посол.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті.

За словами начальника відділу стратегічних комунікацій полковника Уку Арольда, дрони, ймовірно, збилися з курсу під час атак України по території Росії. Він зазначив, що кілька безпілотників фактично перебували в повітряному просторі Естонії та були зафіксовані радарами і винищувачами, однак жоден з них не збивали.