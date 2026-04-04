Мер бельгійського міста вивчив українську

«Україна захищає не лише себе, але й всю Європу. Найменше, що ми можемо зробити – це допомогти Україні допомагати нам», – каже Бертран Воке

Бертран Воке, 65-річний мер невеликого бельгійського міста Краайнем, вивчив українську мову, щоб висловити солідарність із країною, яка вже тривалий час протистоїть російській агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланям на «Радіо «Свобода».

За словами Воке, його рішення було продиктоване не лише особистим інтересом до культури, а й глибоким переконанням у важливості підтримки України.

Він наголосив, що сьогодні Україна фактично стоїть на передовій захисту європейських цінностей, і це накладає відповідальність на інші держави континенту.

«Україна захищає не лише себе, але й всю Європу. Найменше, що ми можемо зробити – це допомогти Україні допомагати нам», – зазначив він, коментуючи свою ініціативу.

Мер розповів, що почав вивчати українську мову після початку повномасштабної війни, щоб мати можливість безпосередньо спілкуватися з українськими біженцями, які прибули до його міста. За його словами, знання мови допомагає не лише у вирішенні побутових питань, а й створює атмосферу довіри та підтримки для людей, які були змушені залишити свій дім.

У місті, яке очолює Воке, нині проживає чимало українців. Місцева влада організувала для них програми адаптації, мовні курси, а також допомогу з працевлаштуванням і освітою для дітей. Сам мер активно бере участь у цих процесах і часто особисто спілкується з переселенцями.

Крайнем – муніципалітет у провінції Фламандський Брабант у Фламандському регіоні Бельгії. До складу муніципалітету входить власне місто Крайнем. На 1 січня 2006 року Краайнем мав 13 150 жителів.

Нагадаємо, Вадим Коллегов із Нижньовартовська добровільно вирушив на війну через кредити і проблеми із законом. Він зумів зберегти своє життя, потрапивши в полон. Після місяці перебування у таборі для військовополонених окупант вивчив українську мову.

Також італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. «Тепер це і моя війна» – говорить 29-річний Юрі Превіталі. У 2023 році він покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями.