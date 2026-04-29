Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Окупанти вночі атакували Ізмаїл
фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 29 квітня росіяни атакували Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 29 квітня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Зауважимо, уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua