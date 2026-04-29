Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 29 квітня росіяни атакували Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 29 квітня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Зауважимо, уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.