Глава МЗС України заінтригував: росіяни отримають «сюрприз» на Бієнале?

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Вхід до російського павільйону в садах Джардіні на Венеційській бієнале. Цьогоріч Україна вимагає від італійської влади анулювати візи учасникам проєкту країни-агресора
За словами Сибіги, Україна звернулася до італійської влади

Україна проводить активну роботу, аби не допустити появи російських учасників на одній із найпрестижніших мистецьких виставок світу – Венеційській бієнале. Це питання стало одним із пунктів обговорення під час нещодавнього візиту президента України до Італії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Як пояснив очільник зовнішньополітичного відомства, Київ уже застосував внутрішні санкції проти російських діячів, які планували представляти країну-агресора в Італії, і тепер очікує на відповідні кроки від Рима.

«Ми санкціонували тих осіб, російських учасників. І ми зараз ставимо питання, аби їм не видали візи. Приймаюча сторона – Італія. Ми дуже сподіваємося, що нас почують. Ми очікуємо, що візи не будуть видані, і ставимо це питання перед партнерами», – наголосив міністр.

Окрім культурного фронту, глава МЗС відзначив зміцнення стратегічного партнерства з Римом та Парижем у нових регіонах.

«Новий трек у нас з’явився з Італією і Францією - наша взаємодія в Африці. У них розроблена своя стратегія присутності там, і ми маємо точки взаємодії. Ми теж хочемо відігравати роль, яка для нас властива», – додав глава української дипломатії.

Варто додати, що Росія була постійним учасником Венеційської бієнале, заснувавши свій павільйон у 1914 році. Однак її виставку на 59-й бієнале у 2022 році було скасовано 27 лютого 2022 року – через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну.

У березні цього року стало відомо, що Росія офіційно повертається на Венеційську бієнале – вперше з початку повномасштабної війни. Виставка проходитиме з 9 травня до 22 листопада. Країни, що беруть участь, встановлюють павільйони у Венеції, і художня бієнале зазвичай залучає понад 600 тис. відвідувачів за сім місяців роботи.

Відомо, що на цьогорічний захід очолить донька підсанкційного заступника гендиректора «Ростеху» Миколи Волобуєва Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там Росію цього року.  

Микола Волобуєв обіймає посаду заступника гендиректора «Ростеху» з 2007 року. До цього він працював заступником керівника Федеральної митної служби Росії та директором з особливих доручень у компанії Рособоронекспорт. У період з 1975 по 2004 рік служив у структурах КДБ СРСР та ФСБ РФ.

Сама Анастасія Карнєєва раніше була відома як власниця аукціонного бізнесу Smart Art, а також як партнерка Катерини Винокурової – доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Організатори вже оприлюднили списки російських учасників.

Організатори Венеційської бієнале офіційно оголосили про участь російського павільйону та назвали імена учасників
Глави міністерств культури і закордонних справ 22 країн підписали спільний протест проти участі Росії у Венеційській бієнале 2026. Лист адресували президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та правлінню інституції, а також передали міністру культури Італії Алессандро Джулі.

До слова, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році. Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен та комісар з питань культури Гленн Мікаллеф засудили рішення організаторів. Вони наголосили, що надання платформи державі-агресору суперечить санкційній політиці Євросоюзу.

