Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»

Ворог описує власну задокументовану систему «фабрик смерті»

Російська пропаганда запустила масштабну дезінформаційну кампанію про нібито існування в Україні «фабрик смерті» – місць, де полонених окупантів утримують у підвалах і гаражах та піддають тортурам. У Центрі протидії дезінформації наголошують: це спроба перекласти відповідальність за власні воєнні злочини, інформує «Главком».

Аналітики Центру протидії дезінформації пояснюють, що Росія використовує класичний прийом пропаганди: приписує ворогу те, що робить сама. Описуючи вигадані тортури в українських гаражах, Москва фактично ретранслює методи роботи своїх власних катівень.

«Росія описує власну задокументовану систему «фабрик смерті» на окупованих нею ж територіях, проєктуючи її на Україну. Саме Росія створила розгалужену мережу місць несвободи на тимчасово окупованих територіях та в Росії», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

На відміну від російських вимислів, злочини окупантів офіційно підтверджені міжнародними спостерігачами. Зокрема, ООН задокументувала факти катувань та жорстокого поводження у:

114 офіційних місцях ув'язнення на окупованих територіях України;

73 місцях утримання на території РФ, куди незаконно депортували цивільних українців.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких вкидів від РФ – дискредитувати Україну на міжнародній арені та виправдати власну жорстокість перед внутрішньою аудиторією.

Закважимо, що Україна, на відміну від агресора, забезпечує повний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН до місць тримання російських полонених.

