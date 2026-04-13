Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
фото з відкритих джерел

Ворог описує власну задокументовану систему «фабрик смерті»

Російська пропаганда запустила масштабну дезінформаційну кампанію про нібито існування в Україні «фабрик смерті» – місць, де полонених окупантів утримують у підвалах і гаражах та піддають тортурам. У Центрі протидії дезінформації наголошують: це спроба перекласти відповідальність за власні воєнні злочини, інформує «Главком».

Аналітики Центру протидії дезінформації пояснюють, що Росія використовує класичний прийом пропаганди: приписує ворогу те, що робить сама. Описуючи вигадані тортури в українських гаражах, Москва фактично ретранслює методи роботи своїх власних катівень.

«Росія описує власну задокументовану систему «фабрик смерті» на окупованих нею ж територіях, проєктуючи її на Україну. Саме Росія створила розгалужену мережу місць несвободи на тимчасово окупованих територіях та в Росії», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

На відміну від російських вимислів, злочини окупантів офіційно підтверджені міжнародними спостерігачами. Зокрема, ООН задокументувала факти катувань та жорстокого поводження у:

  • 114 офіційних місцях ув'язнення на окупованих територіях України;
  • 73 місцях утримання на території РФ, куди незаконно депортували цивільних українців.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких вкидів від РФ – дискредитувати Україну на міжнародній арені та виправдати власну жорстокість перед внутрішньою аудиторією.

Закважимо, що Україна, на відміну від агресора, забезпечує повний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН до місць тримання російських полонених.

«Главком» писав, що росіяни взяли у полон військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, а потім розстріляли їх. Згідно з оприлюдненими даними, трагедія сталася поблизу населеного пункту Ветеринарне у Харківській області. Жертвами окупантів стали четверо бійців однієї з механізованих бригад Збройних сил України. Зазначається, що противник зумів зайти на позицію українських захисників «через сусідів».

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Читайте також:

Теги: окупанти війна смерть ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua