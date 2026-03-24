РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації

Наталія Порощук
glavcom.ua
фото: Сили оборони Півдня України/Telegram (ілюстративне)

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російські війська намагаються перейти до інтенсивного режиму запусків дронів-камікадзе протягом доби, якого прагнули досягти ще у 2025 році. За його словами, для цього вони тривалий час накопичували ресурси, однак наразі не здатні стабільно підтримувати такий темп атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Такі дії росіян свідчать лише про те, що вони розглядають мету продовження війни проти тилу, а також хочуть вивести свій ВПК на рівень, за якого зможуть перевантажити ППО Європи у випадку повітряних атак обʼєктів в країнах НАТО. Руйнація російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом не тільки України. Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

Як повідомлялося, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ. А на Тернопільщині є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

