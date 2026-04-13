Окупанти атакували поліцейське авто на Сумщині: є поранений (фото)

Наталія Порощук

фото: Нацполіція

«Ворог свідомо атакує правоохоронців, які щодня забезпечують безпеку громадян у прифронтових громадах»

Сьогодні, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За попередніми даними, внаслідок влучання дрона поліцейський отримав нетяжке поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу. Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до використання.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Факт атаки документується як черговий воєнний злочин.

«Ворог свідомо атакує правоохоронців, які щодня забезпечують безпеку громадян у прифронтових громадах. Попри небезпеку, поранення та постійні обстріли, поліцейські Сумщини продовжують нести службу, реагувати на виклики та допомагати людям», – наголошує Нацполіція.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення.

До слова, на Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів.

