Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича

До початку повномасштабної війни Полюхович був студентом, до служби у війську цікавився капеланством
Розвідник брав участь у рейдах на протилежний бік Каховського водосховища і отримав орден «За мужність»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Антона Полюховича.

На фронті загинув 25-річний Антон Полюхович із позивним Умнік – боєць підрозділу «Рота Ісуса Христа» християнського добровольчого батальйону «Братство» у складі Головного управління розвідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення «Братства», Район.in.ua.

«На полі бою загинув наш брат на псевдо Умнік. Умнік приєднався до Роти Ісуса Христа, натхненний місією Братства і бажанням захистити тих, кого він любить», – йдеться в повідомленні. 

Антон Полюхович народився 8 вересня 2000 року у селі Серники Зарічненської громади на Рівненщині. До початку повномасштабної війни він був студентом. Ще до служби у війську хлопець цікавився капеланством, почав волонтерити. 

Потім вирішив долучитися до патронатної служби «Братства», а згодом – став бійцем Роти Ісуса Христа. Розвідник брав участь у рейдах на протилежний бік Каховського водосховища і отримав орден «За мужність», повідомили у «Братстві».

Умнік отримав нагороду з рук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова
фото: Братство. Спецпідрозділ ГУР МО України

«Хотілося бути вдячним Ісусу Христу за те, що він зробив, за той стан душі, який він в мене вселив. На основі цієї вдячності хотілося робити щось конкретне і бути чимось корисним. Не можна описати відчуття, коли ти на своєму місці і є інструментом у Божій руці. Це щастя, радість, енергія», – розповідав Антон.

Антон Полюхович
фото: Братство. Спецпідрозділ ГУР МО України

Під час перших бойових завдань у «Братстві» Антон взяв участь у виході на ворожу територію, де разом із побратимами захопив свого першого полоненого.

Потім Умнік отримав командирську посаду і опікувався потребами своїх бійців.

фото: Братство. Спецпідрозділ ГУР МО України

У підрозділі кажуть, що він мудро керував підлеглими. Одного разу – провів операцію з успішної ротації груп на відстані 8 кілометрів вглиб ворожої кілзони.

фото: Братство. Спецпідрозділ ГУР МО України

Умнік назавжди вписав своє ім'я в історію під час диверсійного рейду на протилежний берег Каховського водосховища, де разом з групою нейтралізував вороже розвідувальне відділення, а також взяв у полон двох цінних бійців противника. Ця унікальна операція стала можливою завдяки його талантам в орієнтуванні, витривалості і холодному розуму.

«Доброї душі хлопчина, прихожанин церкви, фанат української рок-музики і настільних ігор в тилу, був розважливим, безстрашним і небагатослівним бійцем на війні», – поділилися побратими Антона.

Антон Полюхович, боєць батальйону «Братство»
Відспівування загиблого розвідника відбулося 7 квітня в Михайлівському золотоверхому соборі. Відразу після цього на Майдані Незалежності пройшла прощальна церемонія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

