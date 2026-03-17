ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Брюссель оплатить ремонт: Україна відновить нафтопровід «Дружба»
фото з відкритих джерел

Брюссель пообіцяв фінансування та негайну технічну допомогу після російських ударів по інфраструктурі

Україна погодилася прийняти фінансову та технічну допомогу Європейського Союзу для відновлення нафтопроводу «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз запропонував Україні як фінансування, так і технічну підтримку для відновлення роботи нафтопроводу. Українська сторона погодилася на цю пропозицію.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно», – заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що після російських ударів по нафтопроводу «Дружба» Брюссель розпочав інтенсивні консультації з державами Європейського Союзу та Україною.

Головною метою переговорів стало відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини, які значною мірою залежать від цього маршруту.

Фон дер Ляєн підкреслила, що для Євросоюзу ключовим завданням залишається забезпечення енергетичної безпеки європейських громадян.

Водночас у Брюсселі заявляють, що паралельно продовжуватимуть роботу над альтернативними джерелами постачання енергоносіїв для країн Центральної та Східної Європи, щоб зменшити їхню залежність від російської нафти.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі. 

Читайте також

Російські військові вийшли до позицій ЗСУ після переговорів через чат-бот «Хочу жити»
Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн
19 лютого, 17:52
Каллас заявила про рішення обмежити чисельність постійного представництва Росії при Європейському Союзі до 40 осіб
ЄС урізав склад представництва Росії
24 лютого, 04:13
Для українців, які виїхали через війну, відкрили нову категорію компенсацій
Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців
23 лютого, 19:37
Україна узгодила з Transpetrol відновлення транзиту нафти
Київ назвав дату запуску транзиту російської нафти до Словаччини
24 лютого, 20:22
Зеленський: Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли
«Їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати» – Зеленський про системи Nasams
28 лютого, 10:06
Президент заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
4 березня, 21:29
Під час дефіциту ракет пілоти F-16 збивали дрони бортовими гарматами
Українські F-16 кілька тижнів залишалися без американських ракет
5 березня, 12:12
Трамп запевнив, що має план після стрибка цін на нафту
«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту
9 березня, 20:30
Глава уряду Польщі попередив, що низка політичних сил прагне Polexit
Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву
Вчора, 10:42

Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
