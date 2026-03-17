ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»

Брюссель пообіцяв фінансування та негайну технічну допомогу після російських ударів по інфраструктурі

Україна погодилася прийняти фінансову та технічну допомогу Європейського Союзу для відновлення нафтопроводу «Дружба», який був пошкоджений внаслідок російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз запропонував Україні як фінансування, так і технічну підтримку для відновлення роботи нафтопроводу. Українська сторона погодилася на цю пропозицію.

«ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно», – заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що після російських ударів по нафтопроводу «Дружба» Брюссель розпочав інтенсивні консультації з державами Європейського Союзу та Україною.

Головною метою переговорів стало відновлення постачання нафти до Угорщини та Словаччини, які значною мірою залежать від цього маршруту.

Фон дер Ляєн підкреслила, що для Євросоюзу ключовим завданням залишається забезпечення енергетичної безпеки європейських громадян.

Водночас у Брюсселі заявляють, що паралельно продовжуватимуть роботу над альтернативними джерелами постачання енергоносіїв для країн Центральної та Східної Європи, щоб зменшити їхню залежність від російської нафти.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.