Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи

Юрій Щербак: «Значна кількість наших громадян просто втратили історичну пам'ять»

Колишній посол України в США (1994-1998 рр.), письменник Юрій Щербак заявив, що Україна вже здобула стратегічну перемогу над Росією, оскільки Кремлю не вдалося досягти жодної із поставлених цілей. Водночас, за його словами, держава нині перебуває у стані національної катастрофи через значні людські втрати та наслідки війни. Про це Щербак сказав в інтерв'ю «Главкому».

Юрій Щербак наголосив, що під час роботи над книгою «Мертва пам’ять» замислився над двома показниками – кількістю втрат України з 2014 року та числом людей, які перейшли на бік ворога. «І зрозумів одну прикру для себе річ: значна кількість наших громадян просто втратили історичну пам'ять. А люди, які не знають, хто вони, стають легкою здобиччю тих, хто на них полює. Пам'ять слід берегти – так, як це робить Польща або Ізраїль», – зазначив він.

«Якщо ж ви хочете знати, що я думаю про перспективи нинішньої війни, то я вас відсилаю до іншої своєї книги, яка називається «Третя світова війна України». А підзаголовок у неї такий: «Наша перемогопоразка і падіння Росії». Саме так, в одне слово – «перемогопоразка». Бо Україна вже перемогла Росію стратегічно, адже жодна з цілей Путіна досягнута не була. Але в мого оксюморона «перемогопоразка» є й друга частина, і я поясню, до чого вона. Вважаю, що ми зараз перебуваємо у стані національної катастрофи, адже ми зазнали величезних жертв і втрат», – підкреслив Щербак.

