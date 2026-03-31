Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи

glavcom.ua
Юрій Щербак: «Значна кількість наших громадян просто втратили історичну пам'ять»

Колишній посол України в США (1994-1998 рр.), письменник Юрій Щербак заявив, що Україна вже здобула стратегічну перемогу над Росією, оскільки Кремлю не вдалося досягти жодної із поставлених цілей. Водночас, за його словами, держава нині перебуває у стані національної катастрофи через значні людські втрати та наслідки війни. Про це Щербак сказав в інтерв'ю «Главкому».

Юрій Щербак наголосив, що під час роботи над книгою «Мертва пам’ять» замислився над двома показниками – кількістю втрат України з 2014 року та числом людей, які перейшли на бік ворога. «І зрозумів одну прикру для себе річ: значна кількість наших громадян просто втратили історичну пам'ять. А люди, які не знають, хто вони, стають легкою здобиччю тих, хто на них полює. Пам'ять слід берегти – так, як це робить Польща або Ізраїль», – зазначив він.

«Якщо ж ви хочете знати, що я думаю про перспективи нинішньої війни, то я вас відсилаю до іншої своєї книги, яка називається «Третя світова війна України». А підзаголовок у неї такий: «Наша перемогопоразка і падіння Росії». Саме так, в одне слово – «перемогопоразка». Бо Україна вже перемогла Росію стратегічно, адже жодна з цілей Путіна досягнута не була. Але в мого оксюморона «перемогопоразка» є й друга частина, і я поясню, до чого вона. Вважаю, що ми зараз перебуваємо у стані національної катастрофи, адже ми зазнали величезних жертв і втрат», – підкреслив Щербак.

Раніше Юрій Щербак казав, що після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна була продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію.

Читайте також:

Читайте також

Битва за Покровськ затягнулася
Велике оточення Донбасу залишилось на папері. Що пішло не так у Росії
Сьогодні, 10:40
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
2 березня, 04:05
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
8 березня, 12:30
Командирка батальйону Яна Зінкевич що підтримує право донаторів знати, як використовуються зібрані кошти
Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо
8 березня, 12:25
Перевірка «Укрзалізниці» триватиме до 1 липня
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
11 березня, 12:50
Крістофер Ландау назвав Радбез ООН безсилим перед воєнною машиною РФ
Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
24 березня, 08:27
Головнокомандувач Народних сил оборони Уганди Мухузі Кайнеругаба запропонував «однією бригадою» захопити Тегеран
У США з’явився новий союзник? Африканська країна зробила заяву про війну в Ірані
26 березня, 16:55
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
27 березня, 15:44
Обшуки в Поплавського, угода України із Саудівською Аравією. Головне за 27 березня 2026
Обшуки в Поплавського, угода України із Саудівською Аравією. Головне за 27 березня 2026
27 березня, 21:21

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
