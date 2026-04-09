РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів: серед постраждалих – діти

Наталія Порощук
Рятувальники оперативно загасили вогонь
фото: ДСНС Харківщини

Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, горів гараж

Російська терористична армія вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки постраждали дві літні жінки та троє дітей – хлопчики 13 і 16 років та 14-річна дівчинка. Поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Також внасідок вибухів пошкоджені вісім приватних домоволодінь, горів гараж.

Рятувальники оперативно загасили вогонь.

До слова, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Вони отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Також унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.

