Безпілотники атакували Тольятті у РФ: уражено два заводи

Ймовірно, під атаку потрапили два заводи: «Тольяттікаучук» та «КуйбишевАзот»

У ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+ та Exilenova+.

За попередніми даними, внаслідок влучань на території хімічного заводу «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа, піднявся густий, чорний дим. Очевидці зазначають, що БпЛА йшли на низькій висоті. Також повідомляється про атаку на сусіднє підприємство «КуйбишевАзот».

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив загрозу нальоту безпілотників. У регіоні було запроваджено план «Килим» (режим «Ковер»), що передбачає негайне закриття повітряного простору.

Аеропорт «Курумоч» у Самарі тимчасово припинив прийом та відправлення рейсів. Літаки, що прямували до Самари, були перенаправлені на запасні аеродроми. Аналогічні обмеження у ніч на 4 квітня запроваджувалися також в аеропортах Саратова, Пензи та Ульяновська через транзитну загрозу БпЛА.

«Тольяттікаучук» –одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташоване в Тольятті (Самарська область). З 2019 року входить до Групи ПАТ «Татнафта». Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, мономерів та високооктанових добавок до бензину. «КуйбишевАзот» – провідна російська хімічна компанія, що базується в Тольятті, лідер з виробництва капролактаму, поліаміду-6 та азотних добрив (карбамід, аміачна селітра) у Росії та СНД.

Як відомо, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську область у Росії.

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.