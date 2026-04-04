Ексфутболіст «Спартака» заявив, що «у росіян до українців злості немає, а в них – є»

Ловчев: Політика не моє

Ловчев відзначився скандальною заявою

Чемпіон СРСР у складі «Спартака» Євген Ловчев під час спілкування з пропагандистами висловив свою позицію щодо розпаду Радянського Союзу. Про це інформує «Главком».

«Я був у збірній СРСР, де грали кияни, грузини та інші. Для мене це все складно. Але ж політика не моє. Я як був футболістом, так і лишився ним. У мене з розпадом СРСР нічого особливого не змінилося. Я як їздив до Грузії до друзів, так і продовжую. Я їздив до Києва. Помічаю, що у росіян до українців злості немає, а в них – є. Це так виховали інші правителі та країни», – сказав Ловчев.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
