Ексфутболіст «Спартака» заявив, що «у росіян до українців злості немає, а в них – є»

Ловчев відзначився скандальною заявою

Чемпіон СРСР у складі «Спартака» Євген Ловчев під час спілкування з пропагандистами висловив свою позицію щодо розпаду Радянського Союзу. Про це інформує «Главком».

«Я був у збірній СРСР, де грали кияни, грузини та інші. Для мене це все складно. Але ж політика не моє. Я як був футболістом, так і лишився ним. У мене з розпадом СРСР нічого особливого не змінилося. Я як їздив до Грузії до друзів, так і продовжую. Я їздив до Києва. Помічаю, що у росіян до українців злості немає, а в них – є. Це так виховали інші правителі та країни», – сказав Ловчев.

