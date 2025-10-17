Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
скріншот з відео Білого дому

Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією

Президент США вважає, що російську-українську війну можна припинити без надання далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, однак пообіцяв, що обговорить це із Зеленським. «Краще закінчити цю війну без Tomahawk. І я думаю, ми близькі до цього», – каже Трамп.

«Ми відправляли Україні багато зброї. Ми можемо відправляти ракети для ЄС, а вони будуть оплачувати. Ми будемо говорити про різну зброю. Краще закінчити цю війну без «Томагавків». Це одна з причин, через яку ми хочемо покласти край цій війні», – сказав президент США.

Водночас Трамп зазначив, що хоче купувати в України дрони, оскільки «вони у них дуже хороші».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.

Читайте також:

Теги: Tomahawk озброєння США Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
15 жовтня, 13:41
Речник ВООЗ підкреслив, що «наука довела», що вакцини не викликають аутизму
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
23 вересня, 14:46
Власюк: Багато країн, які зокрема мають бюджетний тягар через підтримку України, зацікавлені в тому, щоб ці активи конфіскувати та використати
«З’явився апетит». Уповноважений президента побачив зростання інтересу партнерів до конфіскації російських активів
27 вересня, 10:19
Тойу також висловила впевненість, що цей проєкт буде реалізований швидко
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
1 жовтня, 01:44
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
3 жовтня, 06:19
Всередині ракети видно маленькі кульки, які при вибуху розлітаються в усі боки
Україна збиває «шахеди» міні-ракетою Thales: що про неї відомо
7 жовтня, 03:59
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Білий дім починає масові звільнення
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
2 жовтня, 11:24

Політика

Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua