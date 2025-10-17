Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk

Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією

Президент США вважає, що російську-українську війну можна припинити без надання далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, однак пообіцяв, що обговорить це із Зеленським. «Краще закінчити цю війну без Tomahawk. І я думаю, ми близькі до цього», – каже Трамп.

Трамп: Нам потрібні «Томагавки» та багато іншої зброї, яку ми відправляємо в Україну



«Ми відправляли Україні багато зброї. Ми можемо відправляти ракети для ЄС, а вони будуть оплачувати. Ми будемо говорити про різну зброю.



«Ми відправляли Україні багато зброї. Ми можемо відправляти ракети для ЄС, а вони будуть оплачувати. Ми будемо говорити про різну зброю. Краще закінчити цю війну без «Томагавків». Це одна з причин, через яку ми хочемо покласти край цій війні», – сказав президент США.

Водночас Трамп зазначив, що хоче купувати в України дрони, оскільки «вони у них дуже хороші».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.