Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Шахеди» зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети»

Ракети «томагавк» і вітчизняні комплекси «Фламінго» можуть посилити можливості ЗСУ, але лише в межах комплексних операцій разом із іншою далекобійною зброєю, ППО та підготовленими операторами. Водночас зростає небезпека іранських дронів‑камікадзе «шахедів», що вимагає одночасного посилення кількох складових оборони та ударних можливостей. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

Зеленський наголосив на складності застосування авіації й потребі одночасного вирішення питань протиповітряної оборони та забезпечення безпечної зони для підльоту літаків до цілей на окупованих територіях. За його словами, мова не про одиничну зброю, а про поєднання засобів для досягнення успіху.

«Зараз комплексна війна. Ми застосовуємо бойову авіацію переважно по дронах і ракетах, і вони працюють. Ми не можемо одночасно застосовувати навіть ту кількість, що в нас є. Комплексна історія. Щоб літак використовувався, треба, щоб ППО не діяла на такій відстані, що зіб’є літак. Я маю на увазі на території «рускіх» або на тимчасово окупованих територіях. Для того, щоб поставити відповідні речі, треба, щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості. Щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості, нам треба ППО, щоб їхній літак не міг піднятися і зі 100+ кілометрів стріляти по нас. Комплексне, складне завдання, яке поки що не має зв'язку з ракетами. Чому? Тому що є ракети «повітря-повітря», із такою дальністю, яка необхідна, нам їх не дають. Найбільше, що я можу випросити з літака – я над цим працюю з французами – це МІСА на 80 кілометрів, щоб ми могли її використовувати. Складно про такі речі домовитися. Тобто в нас є зброя, але вона ще не вся така, щоб забезпечувати ураження противника», – зазначив Зеленський.

Президент також оцінив роль «томагавків» у комплексних операціях: «Щодо ракет «томагавк». Це так само має бути комплексне застосування. Ми бачимо застосування «томагавків» як однієї складової тієї чи іншої операції. Разом зі Storm Shadow, SCALP і з нашими дронами. І, до речі, американці це знають. Я їм показував операції, які би ми хотіли провести. Ми вважаємо, що це був би успіх для України, для цього нам потрібні «томагавки» як одна зі складових. Тому що є ціль, і є відповідні характеристики у «томагавків». Так само це стосується і інших ракет».

Окремо Зеленський звернув увагу на загрозу масових ударів «шахедами»: «Шахеди» зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість «шахедів» на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери – все застосовуємо. І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо – авіація вже не так все бачить. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу. Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і в цей час вам потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки. Ось скільки людей потрібно, і це складно».

Президент підкреслив, що досвід попередніх операцій показує високу ефективність цих комплексів.

«Фламінго» – було бойове застосування. «Рута» – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося. Тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат. Тому що це сильні історії», – додав Зеленский.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підкреслив, що розвиток безпілотників залишається пріоритетом для ЗСУ. Він повідомив, що на кожній Ставці особисто контролюватиме виконання контрактів із виробниками дронів, щоб забезпечити ефективне постачання та використання техніки.      

