РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині

У Львові тимчасово змінено маршрут тролейбуса №38

Російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає «Главком».

Зокрема, у Львові тимчасово змінено маршрут тролейбуса №38. Наразі він курсує зі сполученням пл. Кропивницького – Автовокзал. «Це пов’язано із повітряною тривогою, після оголошення якої гуртовий ринок «Шувар» тимчасово не впускає автомобілі на свою територію. Унаслідок цього автотранспорт скупчився на прилеглій дорозі, що унеможливило рух тролейбусів», – пояснив депутат.

Крім того, через закриття Скнилівського мосту, тимчасово не курсує тролейбус №27. Натомість автобусні маршрути №14, 21, 52, 84 та 92 їдуть через Скнилів. Станом на 08:00 решта міських маршрутів курсує без змін.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.