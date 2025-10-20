Головна Країна Події в Україні
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
Російські КАБи отримали реактивні двигуни
фото: Associated Press

Модернізовані російські КАБи набули більшої дальності, Україна з партнерами вже розробляє засоби протидії та планує реалізацію проєкту до кінця року 

Росія модернізувала свої керовані авіабомби КАБ, оснастивши їх реактивним двигуном, що значно збільшує дальність ураження. Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу наголосив, що для ефективної протидії важливо збивати не лише самі бомби, а й їхні носії, повідомляє «Главком».

За словами генерала-лейтенанта у відставці та засновника БФ «Закриємо небо України» Ігоря Романенка, КАБи Росії залишаються проблемою останні два роки, а їхнє вдосконалення з реактивним двигуном значно збільшило дальність польоту – раніше вона складала 70–90 км, тепер вона значно більша.

«Це серйозна загроза. Ми з союзниками вже розробляємо засіб, який має діяти насамперед проти КАБів та безпілотників. Реалізація проєкту запланована до кінця року», – наголосив він.

Він додав, що для ефективного захисту також важливо знищувати носії керованих авіабомб. «Для цього потрібно мати зенітно-ракетні комплекси дальньої дії або винищувачі, оснащені ракетами «повітря-повітря», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Російська Федерація вперше застосувала керовані авіабомби (КАБи) для удару по Миколаєву від початку повномасштабного вторгнення. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, атака відбулася 16 жовтня, окупанти запустили по місту дві авіабомби.

Росія почала активно застосовувати модернізовані керовані авіабомби з підвищеною дальністю, зафіксовані на Харківщині та Сумщині. Нові УМПК-ПД мають більшу площу крила, посилену систему кріплення та дальність до 95 км. Аналітики зазначають, що ці зміни надають ворогу стратегічні переваги та розширюють тактичні можливості авіації.

Контракт на постачання ракет Eram ухвалено за фінансування Данії, Нідерландів та Норвегії – його вартість становить близько $825 млн. За умовами угоди Україні має надійти загалом 3 350 боєприпасів, перша партія з 840 одиниць очікується до жовтня 2026 року. Eram фактично є гібридом – до звичайної авіабомби додають крила, двигун і сучасну систему наведення, що істотно збільшує дальність та дає можливість працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби.

