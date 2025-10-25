Головна Світ Політика
Трамп: Китай скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп повідомив, що, ймовірно, обговорюватиме з головою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель російської нафти, але він відзначив, що Китай вже скорочує закупівлі 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю припинила їх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи планує він обговорювати з головою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель російської нафти та чи турбує його те, що Китай продовжує купувати енергоносії з РФ.

У відповідь президент США зазначив: «Можливо, я буду це обговорювати. Але знаєте, що робить Китай… Мабуть, ви вже бачили сьогодні – Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже запровадили санкції», – заявив Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту.

Згодом китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.

