Головна Техно Авто
search button user button menu button

Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
З 29 вересня «АвтоВАЗ» офіційно перейшов на чотириденку
фото: kommersant

За дев’ять місяців 2025 року продажі Lada в Росії впали на 24,9 %

Керівництво АвтоВАЗу запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи – прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці «госпроботи щоп'ятниці» з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Компанія пропонує досвідченим робітникам «підробіток»: за 32 години – близько 16 тис. рублів, за 40 – до 32 тис. Утім, за словами працівників, заробити вдається лише «обраним», решта чекає черги. Ті, хто потрапив на підсобні роботи, скаржаться на небезпечні умови: старі, непровітрювані приміщення, зламані конвеєри, витік охолоджувальної рідини, яку необхідно збирати вручну.

Розвідка наголошує, що з 29 вересня «АвтоВАЗ», де працює близько 40 тис. людей, офіційно перейшов на чотириденку, пояснюючи це спробою «зберегти колектив». Але наслідком стало масове звільнення робітників – після скасування бонусів і переплат їхні доходи впали з 100-120 до 45-50 тис. рублів.

За дев’ять місяців 2025 року продажі Lada в Росії впали на 24,9 %, до 237,7 тис. машин. Частка бренду на ринку скоротилася до 26,5 %.

Раніше АвтоВАЗ оголошував про тимчасове припинення виробництва з 29 липня по 11 серпня включно. Тоді це пояснили «плановою корпоративною відпусткою», однак насправді це повʼязано з масштабною кризою.

До слова, військово-промисловий комплекс (ВПК), який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, несподівано дав збій. Галузі, пов'язані з ВПК, перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль, випливає з даних Росстату.

Читайте також:

Теги: росія АвтоВАЗ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801
У Ставрополі розвідники провели операцію: ліквідовано російських десантників
23 жовтня, 15:58
Після вибухів у місті Копєйськ у Челябінській області здійнявся чорний дим
Атака на Україну, вибухи у РФ, санкції проти Москви: головне за ніч
23 жовтня, 05:33
Кадри вибухів на Ростовщині
На Ростовщині прогриміли вибухи: регіон атакували дрони
20 жовтня, 23:44
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ
Уражено Саратовський нафтопереробний завод: Генштаб розкрив деталі
16 жовтня, 11:35
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
13 жовтня, 02:46
Росія блокує ремонт Запорізької АЕС і робить удари по цивільній інфраструктурі
Зеленський назвав точку на карті України, яка сьогодні найбільше хвилює світових лідерів
9 жовтня, 10:29
Колишні українські військовополонені розповідають про жорстоке поводження та тортури в колонії ВК-10 у Мордовії
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової фотозйомки
Хмельничанин навів ракетний удар та передав фото наслідків куратору з РФ
29 вересня, 10:20
Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
28 вересня, 09:06

Авто

Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина
Tesla скорочує продажі другий рік поспіль: у чому причина
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг
Які авто 2025 року краще не купувати: рейтинг
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє
Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua