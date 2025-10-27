За дев’ять місяців 2025 року продажі Lada в Росії впали на 24,9 %

Керівництво АвтоВАЗу запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи – прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці «госпроботи щоп'ятниці» з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Компанія пропонує досвідченим робітникам «підробіток»: за 32 години – близько 16 тис. рублів, за 40 – до 32 тис. Утім, за словами працівників, заробити вдається лише «обраним», решта чекає черги. Ті, хто потрапив на підсобні роботи, скаржаться на небезпечні умови: старі, непровітрювані приміщення, зламані конвеєри, витік охолоджувальної рідини, яку необхідно збирати вручну.

Розвідка наголошує, що з 29 вересня «АвтоВАЗ», де працює близько 40 тис. людей, офіційно перейшов на чотириденку, пояснюючи це спробою «зберегти колектив». Але наслідком стало масове звільнення робітників – після скасування бонусів і переплат їхні доходи впали з 100-120 до 45-50 тис. рублів.

Частка бренду на ринку скоротилася до 26,5 %.

Раніше АвтоВАЗ оголошував про тимчасове припинення виробництва з 29 липня по 11 серпня включно. Тоді це пояснили «плановою корпоративною відпусткою», однак насправді це повʼязано з масштабною кризою.

До слова, військово-промисловий комплекс (ВПК), який став головним двигуном російської економіки завдяки трильйонним витратам на держоборонзамовлення з бюджету, несподівано дав збій. Галузі, пов'язані з ВПК, перейшли до стагнації або скорочення виробництва після двозначних темпів зростання майже три роки поспіль, випливає з даних Росстату.