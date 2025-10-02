Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
Андрій Сидорик був чемпіоном РРФСР з баскетболу

Красновський був визнаний винним у умисному вбивстві та погрозах вчинити розправу

У Жовтневому районному суді Іжевська колегія присяжних винесла обвинувальний вердикт 53-річному Ігорю Красновському, онуку конструктора Михайла Калашникова. Про це повідомляє «Главком».

Красновський був визнаний винним у умисному вбивстві та погрозах вчинити розправу. 

Згідно з матеріалами справи, 14 січня цього року між Ігорем Красновським та чемпіоном РРФСР з баскетболу Андрієм Сидориком сталася сварка, яка переросла в бійку. У результаті конфлікту Красновський завдав Сидорику численні ножові поранення, від яких спортсмен помер.

Слідство також встановило, що після вбивства Красновський, перебуваючи на дачі в Якшур-Бодинському районі, демонстрував ніж співмешканці загиблого, погрожуючи їй позбавленням життя. Його було затримано через два дні після вбивства – 16 січня.

Красновському пред'явлено звинувачення за статтями 105 ч. 1 КК РФ (вбивство) та 119 ч. 1 КК РФ (загроза вбивства). 

На наступному етапі судового процесу суддя повинен буде визначити юридичну кваліфікацію злочину та призначити міру покарання.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: вбивство росія баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент заявив, що Росія божевільна
«Вони бояться». Зеленський оцінив реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору
26 вересня, 15:14
Желязков зазначив, що потреби Болгарії в природному газі як для промисловості, так і для домогосподарств повністю задовольняються за рахунок імпорту скрапленого природного газу
Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
24 вересня, 17:27
Переможець пари «Дніпро» – «Брашов» вийде до основного раунду Кубку Європи ФІБА
«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 
24 вересня, 10:16
РФ звернулася з таким запитом до ІКАО після того, як минулого тижня США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії «Белавіа»
РФ просить послабити санкції проти авіації – Reuters
22 вересня, 17:18
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
22 вересня, 06:16
Різниця між первинним і вторинним ринком у РФ уже сягає 70-80%
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
17 вересня, 08:58
За оцінкою Санду, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
14 вересня, 18:59
Сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
13 вересня, 08:52
У Росії лунали вибухи
Безпілотники масовано атакували Смоленськ
12 вересня, 00:00

Новини

Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії
Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги конференцій
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги конференцій
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua