Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста

Красновський був визнаний винним у умисному вбивстві та погрозах вчинити розправу

У Жовтневому районному суді Іжевська колегія присяжних винесла обвинувальний вердикт 53-річному Ігорю Красновському, онуку конструктора Михайла Калашникова. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з матеріалами справи, 14 січня цього року між Ігорем Красновським та чемпіоном РРФСР з баскетболу Андрієм Сидориком сталася сварка, яка переросла в бійку. У результаті конфлікту Красновський завдав Сидорику численні ножові поранення, від яких спортсмен помер.

Слідство також встановило, що після вбивства Красновський, перебуваючи на дачі в Якшур-Бодинському районі, демонстрував ніж співмешканці загиблого, погрожуючи їй позбавленням життя. Його було затримано через два дні після вбивства – 16 січня.

Красновському пред'явлено звинувачення за статтями 105 ч. 1 КК РФ (вбивство) та 119 ч. 1 КК РФ (загроза вбивства).

На наступному етапі судового процесу суддя повинен буде визначити юридичну кваліфікацію злочину та призначити міру покарання.

