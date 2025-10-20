Трамп передумав? Зеленський розкрив інший спосіб отримати «Томагавки»

Український президент нагадав, що ракети, які просить Україна у США, є в держав-членів НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським не оголосив про надання ракет Tomahawk. Водночас європейські лідери, які мають цю далекобійну зброю, хочуть звернутися до американського лідера з проханням надати її Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є «томагавки». Питання ж не просто в «томагавках» як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації... Ми разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки», – розповів Зеленський.

Очільник держави наголосив на тому, що росіяни бояться далекобійної зброї, тому світовим лідерам необхідно працювати над цим питанням та вибудовувати спільну позицію. «Над цим треба працювати. Тобто те, що «рускі» бояться рішення щодо «томагавків», це очевидно. Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, «рускі» розуміють, що я домовлюсь в Європі про «томагавки» та про іншу необхідну зброю», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом щодо передачі ракет Tomahawk не дала очікуваного результату – американський лідер поки що не підтвердив постачання зброї. За даними The New York Times, спочатку Трамп нібито був готовий погодитися на передачу ракет, проте після розмови з Володимиром Путіним змінив рішення.

Зеленський сподівається, що США передадуть Україні ракети Tomahawk, підкресливши їхню важливість для комбінованих ударів по ключових цілях противника. За його словами, Росія застосовує власні ракети, північнокорейські боєприпаси та дрони, тому покладатися лише на безпілотники недостатньо. Зеленський додав, що хоча Дональд Трамп поки не дав остаточної відповіді, відсутність категоричного «ні» є позитивним сигналом.

Зеленський підкреслив, що навіть без фактичного постачання крилатих ракет Tomahawk ця зброя вже виконує важливу стримуючу функцію для Росії. За його словами, РФ розуміє потенціал комбінації наявної української зброї з Tomahawk і тому боїться її застосування. Зеленський додав, що він реалістично оцінює перспективи отримання цих систем, але їхня присутність вже підвищує обороноздатність України та психологічно впливає на противника.

Віцепрезидент США Джей Ді Вен заявив, що президент США досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk.