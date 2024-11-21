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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Росія під чужим прапором обриває кабелі зв'язку в Балтійському морі?

glavcom.ua
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Корабель Yi Peng 3
фото з відкритих джерел

Є підстави вважати, що Росія створює «тіньовий флот», який здійснює диверсії

Інформація про обрив кабелів зв'язку в Балтійському морі стала однією із ключових тем європейських ЗМІ. Досить швидко знайшли судно, яке, можливо, причетне до того, що трапилося. Це балкер Yi Peng 3, що ходить під китайським прапором. (До речі, корабель вже зупинено ВМС Данії – на момент запису відео цієї інформації не було).

Виникає логічне питання – невже КНР причетна до того, що трапилося? І навіщо це Пекіну. Формально (якщо підтвердяться підозри) – відповідальність на команді та судновласникові. У тому числі привід звинувачувати китайську сторону. Але в цій ситуації є кілька цікавих аспектів:

  1. Компанія, яка володіє судном, зареєстрована у 2022 році. У її власності до 2024 року був лише один корабель – Yi Peng. Цього року додався другий – Yi Peng 3. Обом кораблям понад 20 років.
  2. Компанія – судновласник Ningbo Yipeng Shipping переважно виконує рейси до портів рф. Тобто підстави вважати, що маємо справу з так званим «тіньовим флотом», який активно створює росія.
  3. А ось це «бінго». Капітан корабля (принаймні на момент виходу з порту Усть-Луга) – громадянин російської федерації.

Цей кейс змусив мене трохи покопатися в історії та знайти ще одну НП. Тоді це кваліфікували так – хвилі диверсій на оборонних заводах та об'єктах інфраструктури країн ЄС ще не було. Йдеться про пошкодження газопроводу, що з'єднує Фінляндію та Естонію у 2023 році.

Тоді «винуватцем» було так само судно під китайським прапором (Гонконг) NewNew Polar Bear, яке мало довгу історію життя і змінило власника після 2022 року. Судновласник, компанія Hainan Xin Xin Yang Shipping Co, Ltd., до речі, теж зареєстрований нещодавно. І, нарешті, ((бінго!) офіційним представником компанії, відповідальним за переговори та контракти була громадянка РФ. А основними партнерами в росії – Росатом та Ростех. Бінго ще раз).

Таким чином, маємо ситуацію, коли диверсії на дні Балтійського моря проходять у той момент, коли поряд знаходяться судна під китайським прапором, але пов'язані з РФ.
Навіщо Кремль намагається «прикриватися Китаєм» і які об'єкти на балтиці варто побоюватися – у цьому ролику:

Китай ли? Кто стоит за обрывом кабелей связи в Балтийском море." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen="allowfullscreen" class="iframe-video-placeholder">

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Джерело
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Теги: росія Китай море Балтійське море диверсія

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