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Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
Китайське вантажне судно Yi Peng 3 підозрюється в диверсії в Балтійському морі
фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Китайським судном, яке підозрюють у пошкодженні двох підводних кабелів у Балтійському морі, керував громадянин Росії. Про це повідомляє Bild.

Німецька федеральна поліція долучилася до розслідування можливого пошкодження телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, співпрацюючи з Фінляндією та Швецією. Для допомоги у цій справі буде залучено корабель берегової охорони Німеччини, який незабаром вирушить до місця подій.

Нагадаємо, Швеція проводить розслідування щодо причетності до пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі зареєстрованого в Китаї судна Yi Peng 3. Yi Peng 3 є 225-метровим вантажним кораблем, що увійшов до Фінської затоки з Порт-Саїду в Єгипті. Зважаючи на все, на початку листопада він був у Росії в порту Усть-Луга.

За даними телекомунікаційної компанії Cinia, можлива диверсія відбулася 18 листопада після четвертої ранку. За словами виконавчого директора Cinia Арі-Юссі Кнаапіла, несправність кабелю було виявлено о 04.04 ранку. Через 11 секунд кабель повністю обірваний.

До слова, у Балтійському морі виявлено ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Про пошкодження першого кабелю повідомив фінський державний оператор телекомунікаційної інфраструктури C-Link.Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.

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Теги: корабель Швеція росіяни Китай Німеччина диверсанти

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