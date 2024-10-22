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Європарламент схвалив виділення Україні €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Європарламент схвалив виділення Україні €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ
Зазначається, що за надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався
фото з відкритих джерел

Кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року

22 жовтня Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро. Він буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Зазначається, що за ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався.

За надання Україні кредиту в розмірі до €35 млрд проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався
За надання Україні кредиту в розмірі до €35 млрд проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався
скриншот відео

Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до $50 млрд фінансової підтримки для України. Остаточна сума від ЄС може бути меншою, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.

Механізм співпраці з Україною щодо кредитів забезпечить використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, для погашення кредиту. Ці кошти будуть спрямовані на обслуговування та погашення кредитів ЄС та інших партнерів G7. Київ зможе використовувати отримані від ЄС кошти за власним розсудом.

Кредит буде надано до кінця 2025 року. Однак його отримання залежатиме від виконання Україною зобов’язань щодо підтримки демократичних механізмів, прав людини та умов, які будуть прописані в меморандумі про взаєморозуміння.

Після схвалення Європарламентом, регулювання буде ухвалено Радою ЄС та набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд - ред.) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Про це повідомляється на сайті уряду Британії. Зазначається, що 2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від країн Групи семи, в рамках якої 50 мільярдів доларів від цих країн будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. 

Також повідомлялося, що 25 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів. Зеленський підкреслив, що Україна вже отримала близько 1,5 млрд євро від заморожених російських активів та подякував європейським партнерам за реалізацію такого проєкту.

 

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Теги: росія кредит санкції Європарламент Україна парламент

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