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Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
Залужний і Єрмак в Офісі президента
фото з відкритих джерел

Держслужбовці повинні бути здатними працювати «24 години на добу під тиском»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. За його словами, є «внутрішні міркування», які призвели до таких рішень. Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Єрмак пояснює, що в перші дні російського повномасштабного вторгнення в Києві залишилася «невелика група людей». Інші посадовці, мовляв, також мають бути постійно в розпорядженні – «це тотальні фізичні та моральні зусилля».

Він також каже, що держслужбовці повинні бути здатними працювати «24 години на добу під тиском», так само як солдати воюють і ризикують своїм життям на передовій.

Раніше Politico писало, що ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба нібито «дратував» Андрія Єрмака, який буцімто прагнув більшого контролю над МЗС. Відставку глави МЗС журналісти порівнювали зі звільненням ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – обома начебто захоплювалися західні посадовці.

«Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації», – писало видання.

Сам Кулеба не коментував стосунків із Єрмаком, сказавши лише, що після звільнення не підтримує контактів із колишніми колегами та що важливо «не скотитися у якісь дріб’язкові особисті речі, хто кому і що сказав, хто кого образив».

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Згодом високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі. «З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Теги: росія 24 лютого звільнення Андрій Єрмак Дмитро Кулеба президент Володимир Зеленський рейтинг міністр Верховна Рада Донбас Боррель

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