Росія обурилася через футболку Зеленського з красномовним написом

У МЗС РФ обурилися через напис на футболці президента України

23 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням, під час якого він був одягнений у футболку з написом Make russia small again

У Міністерстві закордонних справ РФ обурилися через футболку президента України Володимира Зеленського, на якій був напис Make russia small again («Зробимо Росію малою знову»). Про це йдеться в дописі МЗС Росії у мережі Х.

Так, учора, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням, під час якого він був одягнений у футболку з написом Make russia small again.

У МЗС РФ обурилися через це, назвавши лідера України «придурком».

«Малою, як що? СРСР? російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку», – відреагувала у притаманній їй манері речниця російського МЗС Марія Захарова.

Допис на сторінці Міністерства закордонних справ РФ у мережі Х скриншот

Зазначимо, що таку футболку Зеленський отримав від народної депутатки попереднього скликання Ганни Гопко під час зустрічі з українською громадськістю, яка відбулася 23 жовтня.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками української громадськості фото: Володимир Зеленський, Telegram

На зустрічі президент Володимир Зеленський обговорював план перемоги України та закликав усіх присутніх на цій зустрічі працювати разом для реалізації його пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками з українського громадянського суспільства. За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили план перемоги та потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою.

Раніше речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала чергову істерику через план перемоги України, який президент Володимир Зеленський сьогодні представив у Верховній Раді. На своєму Telegram-каналі Захарова описала, що чекає Україну у разі, якщо вона піде за презентованим планом. Речниця російського МЗС заявила, що Зеленський «не може покладатися на західних партнерів», а план нібито призведе до «катастрофи українського народу».