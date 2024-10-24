Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія обурилася через футболку Зеленського з красномовним написом

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія обурилася через футболку Зеленського з красномовним написом
У МЗС РФ обурилися через напис на футболці президента України
фото скриншот відео

23 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням, під час якого він був одягнений у футболку з написом Make russia small again

У Міністерстві закордонних справ РФ обурилися через футболку президента України Володимира Зеленського, на якій був напис Make russia small again («Зробимо Росію малою знову»). Про це йдеться в дописі МЗС Росії у мережі Х.

Так, учора, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням, під час якого він був одягнений у футболку з написом Make russia small again.

У МЗС РФ обурилися через це, назвавши лідера України «придурком».

«Малою, як що? СРСР? російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку», – відреагувала у притаманній їй манері речниця російського МЗС Марія Захарова.

Допис на сторінці Міністерства закордонних справ РФ у мережі Х
Допис на сторінці Міністерства закордонних справ РФ у мережі Х
скриншот

Зазначимо, що таку футболку Зеленський отримав від народної депутатки попереднього скликання Ганни Гопко під час зустрічі з українською громадськістю, яка відбулася 23 жовтня.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками української громадськості
Зустріч Володимира Зеленського з представниками української громадськості
фото: Володимир Зеленський, Telegram

На зустрічі президент Володимир Зеленський обговорював план перемоги України та закликав усіх присутніх на цій зустрічі працювати разом для реалізації його пунктів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками з українського громадянського суспільства. За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили план перемоги та потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою.

Раніше речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала чергову істерику через план перемоги України, який президент Володимир Зеленський сьогодні представив у Верховній Раді. На своєму Telegram-каналі Захарова описала, що чекає Україну у разі, якщо вона піде за презентованим планом.  Речниця  російського МЗС заявила, що Зеленський «не може покладатися на західних партнерів», а план нібито призведе до «катастрофи українського народу».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни втрачають більше тисячі солдатів щоденно
Аналітики НАТО повідомили, скільки військових втрачає РФ в Україні щоденно
18 жовтня, 01:32
Фото від 16 червня 2021 року. Президент Джо Байден і лідер Росії Володимир Путін на американсько-російському саміті у Женеві, Швейцарія
Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США
11 жовтня, 18:26
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні
10 жовтня, 09:06
Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
Пентагон прокоментував збиття союзниками ракет в Ізраїлі та Україні
3 жовтня, 23:20
Зеленський наголосив що Бабин Яр – це наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями
Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії Бабиного Яру
29 вересня, 10:13
Трамп підтримуватиме Україну після виборів у США
У випадку перемоги на виборах Трамп підтримуватиме Україну – Зеленський
29 вересня, 01:47
Трамп погодився на зустріч
Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні
27 вересня, 01:27
Зеленський має представити американському лідеру план перемоги України у війні проти РФ
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі (фото)
26 вересня, 21:50
Президент Зеленський вважає, що українська формула миру може по-справжньому зупинити війну в Україні
Зеленський пояснив, чому ООН не може зупинити війну в Україні
25 вересня, 19:08

Політика

Росія обурилася через футболку Зеленського з красномовним написом
Росія обурилася через футболку Зеленського з красномовним написом
Чи вдалося РФ сформувати нову систему безпеки на саміті БРІКС? Відповідь аналітиків
Чи вдалося РФ сформувати нову систему безпеки на саміті БРІКС? Відповідь аналітиків
Помста за теракт у Анкарі: Туреччина завдає потужних ударів по Сирії та Іраку
Помста за теракт у Анкарі: Туреччина завдає потужних ударів по Сирії та Іраку
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
КНДР ізолювала сім’ї солдатів, яких відправили воювати проти України – Reuters
КНДР ізолювала сім’ї солдатів, яких відправили воювати проти України – Reuters
Росія посилює ворожу активність у Фінляндії – Reuters
Росія посилює ворожу активність у Фінляндії – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
53K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
37K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
28K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
21K
Власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель» (фото)

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua