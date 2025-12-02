Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?

glavcom.ua
Майбутня зустріч Трампа та Сі: співпадіння процесів, що можуть змінити світ
фото: depositphotos.com

Чого чекати на початку 2026 року?
 

А ви не помітили дивовижний збіг процесів?

1. США дистанціюються від теми Тайваню. Зокрема, радять Японії бути обережнішою у висловлюваннях, абсолютно не протестують проти активності КНР у Південно-Японському морі.

2. КНР дистанціюється від теми Венесуели. У тому числі не надсилає жодних сигналів про готовність захищати там свої політичні інтереси. І не протестує проти активності США біля берегів цієї держави.В обох випадках критики політики, відповідно, Вашингтона і Пекіна можуть говорити про слабку позицію, поступки і про те, що «раніше такого не було»Але заковика в тому, що поступки синхронні. Тому тут є два варіанти:

  • Або це просто небажання піднімати ставки перед продовженням переговорів про фактичне створення G2.
  • Або це контури першого геополітичного «домовленості».

Адже утримати Тайвань для США стає проблематичним, а втягнути Венесуелу, своєю чергою, стає проблематичним для КНР. Що це у реальності, можна буде оцінити вже у кінці січня, після зустрічі Трампа і Сі.

При першому варіанті, обидві теми будуть підняті. Результатом може бути як перехід до варіанту 2, так і вироблення певних компромісів. У другому випадку розв'язка, як мінімум, по Венесуелі, настане до березня 2026 року. Не обов'язково вторгненням. Можуть бути поступки Мадуро щодо роботи PDVSA в СП – тобто фактичного скасування норми щодо державної участі Венесуели у нафтовому бізнесі, які були введені ще Чавесом (і через які той самий Чавес з «прогресивного лідера» в очах США став «диктатором»).

Другий випадок також несе ризики і для багатьох регіональних вузлів і суперечностей. Варіанти «домовленостей» вкрай неприємні і обмежують поле маневрів. Але цей же процес підсилює значення і вагу регіональних коаліцій. У тому числі досить різношерстих за набором ключових зовнішньополітичних партнерів учасників. Одним словом, початок 2026 року буде таки багатим на події.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Венесуела Тайвань Китай війна

Ігар Тишкевіч

Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай продовжує виховання Лукашенка

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
