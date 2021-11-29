Попри санкції, Білорусь продовжує постачати до України контрабандні цигарки – Держприкордонслужба

Вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення «Виступовичі»

До України намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок із Білорусі

Білорусь, попри введені Києвом санкції, залишається одним із головних постачальників контрабандних цигарок в Україну.

У четвер, 25 листопада, Держприкордонслужба повідомила про затримання великої партії тютюнової продукції білоруського виробництва, яку намагалися завезти до нашої країни під виглядом торф'яного субстрату.

Відео затримання опублікував пресцентр Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення «Виступовичі». За попередніми даними, у вантажівці містилося приблизно 140 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Білорусі.

Попередню інформацію про можливе завезення до України цигарок надали оперативники дев'ятого прикордонного загону.

Затримання фури з контрабандними цигарками здійснювалося в межах спецоперації «Полісся», яку Україна розпочала для зміцнення кордону з Білоруссю та недопущення міграційної кризи.