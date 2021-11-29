  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Попри санкції, Білорусь продовжує постачати до України контрабандні цигарки – Держприкордонслужба

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення &laquo;Виступовичі&raquo; - Попри санкції, Білорусь продовжує постачати до України контрабандні цигарки – Держприкордонслужба
    Вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення «Виступовичі»

    До України намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок із Білорусі

    Білорусь, попри введені Києвом санкції, залишається одним із головних постачальників контрабандних цигарок в Україну.

    У четвер, 25 листопада, Держприкордонслужба повідомила про затримання великої партії тютюнової продукції білоруського виробництва, яку намагалися завезти до нашої країни під виглядом торф'яного субстрату.

    Відео затримання опублікував пресцентр Держприкордонслужби.

    За даними прикордонників, вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення «Виступовичі». За попередніми даними, у вантажівці містилося приблизно 140 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Білорусі.

    Попередню інформацію про можливе завезення до України цигарок надали оперативники дев'ятого прикордонного загону.

    Затримання фури з контрабандними цигарками здійснювалося в межах спецоперації «Полісся», яку Україна розпочала для зміцнення кордону з Білоруссю та недопущення міграційної кризи.

    Теги: Білорусь Держприкордонслужба санкції тютюнові вироби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Попри санкції, Білорусь продовжує постачати до України контрабандні цигарки – Держприкордонслужба