Попри санкції, Білорусь продовжує постачати до України контрабандні цигарки – Держприкордонслужба
До України намагалися завезти 140 тисяч пачок контрабандних цигарок із Білорусі
Білорусь, попри введені Києвом санкції, залишається одним із головних постачальників контрабандних цигарок в Україну.
У четвер, 25 листопада, Держприкордонслужба повідомила про затримання великої партії тютюнової продукції білоруського виробництва, яку намагалися завезти до нашої країни під виглядом торф'яного субстрату.
Відео затримання опублікував пресцентр Держприкордонслужби.
За даними прикордонників, вантажівку з контрабандним товаром затримали на пункті пропуску автомобільного сполучення «Виступовичі». За попередніми даними, у вантажівці містилося приблизно 140 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Білорусі.
Попередню інформацію про можливе завезення до України цигарок надали оперативники дев'ятого прикордонного загону.
Затримання фури з контрабандними цигарками здійснювалося в межах спецоперації «Полісся», яку Україна розпочала для зміцнення кордону з Білоруссю та недопущення міграційної кризи.