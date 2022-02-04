Путіна у Китаї зустрічали люди в лікарських халатах (відео)

Офіційні особи Китаю не зустрічали російського президента біля трапу літака

Першими, кого побачив президент РФ Володимир Путін, коли вийшов з літака, прибувши до Пекіну, були люди у лікарських халатах. Про це повідомив російський провладний Telegram-канал RIA_Kremlinpool, опублікувавши відповідний відеоролик.

Зазначається, що біля трапу літака російського лідера не зустрічали офіційні особи. Це, нібито, пов’язано із змінами у протоколі зустрічі офіційних делегацій і зв’язку із пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, 4 лютого президент РФ Володимир Путін прибув із офіційним візитом до столиці КНР – Пекіну. Він зустрівся із главою Китаю Сі Цзінпінем. Також планується, що російський очільник візьме участь в урочистому відкритті зимових Олімпійських ігор, які цього року відбуватимуться у Китаї.

Ким саме були люди у білих халатах – співробітниками служби протокол КНР, працівниками аеропорту чи медиками, не зазначається.

Напередодні поїздки до КНР 69-річний російський лідер поспілкувався із журналістами Медіакорпорації Китаю, назвавши свої улюблені види спорту.

Раніше Путін розповів, як лікар запхав йому порошок у ніс.

Також нещодавно повідомлялося, що Путін допустив до свого «тіла» тільки щепленого «Супутником» президента (фото).

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