Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай починає «віджимати» спірний атол і скелі поруч під загальною назвою «млин Скарборо»
фото: depositphotos.com

Навіщо КНР будує «авіаносець» біля Філіппін

Схоже, КНР збирається створити новий «авіаносець» на суші. Йдеться про давні суперечки навколо островів і рифів у Південно-Китайському морі. Де учасники «гонки військових баз» – В'єтнам, КНР, Малайзія, Філіппіни.

Цього разу Китай починає «віджимати» спірний атол і скелі поруч під загальною назвою «млин Скарборо». 240 км від узбережжя Філіппін. 400 км на північ від групи островів і рифів архіпелагу Спратлі. ЗМІ повідомляють, що берегова охорона КНР і НВАК почали патрулювання навколо спірного атола. І, що важливо, на 400 км на південний схід від вже контрольованих (з 1974 року) Парасельських островів.

Чому це важливо? Більшість дрібних островів регіону швидко перетворюються на військові бази. І у разі, якщо КНР отримає контроль над атолом Скарборо, незабаром там з'явиться намитий навколо однієї зі скель острів. А через рік-два – ВПП, ППО і невелика військова база.

І після цього КНР фактично перекриє своїм контролем центральну частину Південно-Китайського моря на південь від Тайваню. Що зробить для США вкрай скрутними декларації про можливість взяти під контроль морські шляхи там. Та й взагалі демонстрацію військової сили. Адже за останні 10 років Вашингтон втратив як партнера Малайзію (вона тяжіє до ШОС+), Бруней, втрачає Індонезію. 

З держав, на які можна розраховувати у справі побудови умовної антикитайської коаліції, залишилися Філіппіни. Але і тут може виникнути проблема – політична співпраця може бути будь-якою. А ось військова ескалація після виникнення на Скарборо бази (з урахуванням створення декількох на архіпелазі Спратлі в останні 5 років) унеможливлює використання східного узбережжя Філіппін для демонстрації військової загрози Пекіну.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Малайзія Китай авіаносець США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо про хід рятувальних робіт у житловому комплексі Wang Fuk Court
Смертельна пожежа в Гонконзі: кількість жертв зростає, нові подробиці
28 листопада, 14:55
Трамп обізвав NYT та журналістку після статті про його стан і втому
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння
27 листопада, 10:05
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
23 листопада, 03:12
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис»
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці
14 листопада, 04:32
Трамп вважає, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
12 листопада, 09:11
Шатдаун та брак диспетчерів паралізували аеропорти Чикаго та Нью-Йорка
Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам
11 листопада, 14:47
Китайський гібрид Hongqi HS6 PHEV побив рекорд, подолавши шлях у 2327 км
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
11 листопада, 14:18
Пентагон активно працює над вирішенням проблем із насиченням армії дронами
Reuters: Після вивчення війни в України Пентагон вирішив придбати мільйон дронів
8 листопада, 02:26
Глава Білого дому наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів
3 листопада, 07:51

Ігар Тишкевіч

Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua