Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Джон Коул, представник президента США у Білорусі та Лукашенко
фото: president.gov.by

Новий спецпосланник США по Білорусі. Спроба тягнути Лукашенка чи країну?

Президент США Дональд Трамп призначив спецпосланця по Білорусі. Ним став Джон Коул. Який вже не раз бував у Мінську і зустрічався з Лукашенком. І який все ще є заступником Кіта Келлога – спецпосланця по Україні. Повідомлення Трампа містить подяку Лукашенку за звільнення (майбутнє, ймовірно) ще 50 політичних в'язнів.

Виникає питання: що означає це призначення і які кроки сторони зроблять надалі. Перше і ключове – призначення спецпосланця руйнує «історію», яку створювали сторони. Нібито Лукашенко використовувався лише як посередник у комунікації з Путіним. Ця функція, явно, була. Але в розумінні Трампа вона може бути не основною.

Основне може полягати в іншому – повторенні (або продовженні) політики Трампа на білоруському напрямку часів його першого терміну. Коротко суть можна визначити так – поступове розширення поля можливостей для білоруської влади і оцінка того, як вони скористаються цим. Простіше кажучи, наскільки ті зможуть змінити свою політику. Не в бік демократії. Швидше геополітичну орієнтацію.

США на даному етапі цікавлять два напрямки:

  1. Можливість зменшення залежності від РФ. І недопущення поглинання Білорусі Росією. Особливо після заморожування війни в Україні. Вашингтон не прагне бачити крах Росії. Але не хоче і підтверджувати амбіції російського керівництва на повернення статусу глобальної супердержави. А «компенсація» у вигляді «приєднання Білорусі» може бути таким механізмом.
  2. Фактор КНР. Він, можливо, є ключовим. Саме Китай може стати противагою Росії. І є ймовірність повторення «узбецького досвіду», коли держава за десятиліття пішла від всеосяжного російського впливу під «китайський захист».

Паралельно, до речі, провівши економічні реформи. Форпост КНР у Східній Європі – не надто бажана перспектива для США. Значить, треба працювати. Сьогодні, коли розблокувався переговорний трек Трампа і Сі – тим більше.

Причому у разі, якщо замороження війни в Україні пройде за участю Китаю, КНР отримає точки входу в Україну. І тут можливий обмін – допомогою в отриманні «точок входу» для США в Білорусі. Питання в іншому, що крім політичних в'язнів будуть обговорювати.

У найближчі тижні, думаю, нічого проривного – питання поступового «відкриття неба» для компанії Белавіа, відновлення повноцінної роботи посольств.

А далі цікаво. Повернемося до пункту про вплив Росії. Неможливо говорити про розширення можливостей для Білорусі без питань доступу до портів. Адже поки РФ тримає білоруський експорт «у зашморгу» – проводячи його через свою територію – розмова про політичні маневри абсурдна. Але питання доступу до портів сьогодні – це Польща, Литва, Латвія. (В Україні поки що війна).

Саме тому Варшава півтора місяця пішла на підвищення ставок і залучила сильного посередника – Китай. Результат – наявність власного переговорного треку з Білоруссю. Тобто можливість обмежити ситуації, коли Вашингтон домовляється з Мінськом і «наполегливо радить» піти на поступки Варшаві. Польща вплітає свої інтереси у схему. Точніше, вже вплела.

Литовська республіка хотіла б підняти ставки, але унікального кейсу не знайшла. Скопіювала польський досвід по кордону. Тільки якщо Варшава могла апелювати до Китаю, Вільню апелює до Варшави. Тому оточення Лукашенка зіграло дзеркально і теж піднімає ставки. Але в цілому спрацює. Я більш ніж впевнений, що протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів буде і литовсько-білоруський переговорний трек.

Тобто політика щодо офіційного Мінська буде змінюватися. Чи можливе повернення до 2019 року? Сумнівно. Довіра до Лукашенка вкрай низька. Точніше, підхід і початкове припущення можливості обману. Тому політика буде покроковою, де кожен етап верифікується завершеними діями сторін. І лише після цього можливий наступний.

При цьому цілісної картини «що робити з Білоруссю» немає у жодного із згаданих гравців. Для США важливо просто окреслити загальні рамки. Польща і Литовська республіка намагаються вплести свої інтереси, але це не довгострокова політика.

Україна поки що мовчить. Та й поки що не має свого бачення «що робити». Але час на вироблення такого є, нехай і небагато. Тоді буде можливість, навіть у рамках американо-білоруського треку, вплести українські інтереси. Тим більше, що Білоруссю займається людина з команди Келлога, а не Віткоффа.

І тут, момент самореклами: якраз закінчую невелику доповідь, присвячену цій темі. Презентацію маю намір організувати протягом найближчих трьох тижнів. Не пропустіть. Буде цікаво.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп політика Білорусь Олександр Лукашенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Вчора, 04:58
Раніше президент США стверджував, що Індія купуватиме менше російської нафти
Трамп: Індія здебільшого припинила купувати російську нафту
7 листопада, 07:39
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
7 листопада, 03:40
Трамп: Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в Нігерію зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
2 листопада, 01:27
Зеленський про 2–3 роки фінансової підтримки для війни та відновлення
«Воювати два-три роки». Президент Зеленський пояснив свої слова
28 жовтня, 13:52
Зеленський назвав дату розмови Трампа з Китаєм, яка може вплинути на війну
«Трамп планує розмову з Китаєм». Зеленський назвав дату, яка може зупинити війну
28 жовтня, 10:29
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
20 жовтня, 19:31
Трамп: Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі
17 жовтня, 04:01
Росіяни вдарили по Харкову
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
14 жовтня, 05:52

Ігар Тишкевіч

Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?
У Лукашенка запахло смаженим
У Лукашенка запахло смаженим
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua