Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?

Новий спецпосланник США по Білорусі. Спроба тягнути Лукашенка чи країну?
Президент США Дональд Трамп призначив спецпосланця по Білорусі. Ним став Джон Коул. Який вже не раз бував у Мінську і зустрічався з Лукашенком. І який все ще є заступником Кіта Келлога – спецпосланця по Україні. Повідомлення Трампа містить подяку Лукашенку за звільнення (майбутнє, ймовірно) ще 50 політичних в'язнів.
Виникає питання: що означає це призначення і які кроки сторони зроблять надалі. Перше і ключове – призначення спецпосланця руйнує «історію», яку створювали сторони. Нібито Лукашенко використовувався лише як посередник у комунікації з Путіним. Ця функція, явно, була. Але в розумінні Трампа вона може бути не основною.
Основне може полягати в іншому – повторенні (або продовженні) політики Трампа на білоруському напрямку часів його першого терміну. Коротко суть можна визначити так – поступове розширення поля можливостей для білоруської влади і оцінка того, як вони скористаються цим. Простіше кажучи, наскільки ті зможуть змінити свою політику. Не в бік демократії. Швидше геополітичну орієнтацію.
США на даному етапі цікавлять два напрямки:
- Можливість зменшення залежності від РФ. І недопущення поглинання Білорусі Росією. Особливо після заморожування війни в Україні. Вашингтон не прагне бачити крах Росії. Але не хоче і підтверджувати амбіції російського керівництва на повернення статусу глобальної супердержави. А «компенсація» у вигляді «приєднання Білорусі» може бути таким механізмом.
- Фактор КНР. Він, можливо, є ключовим. Саме Китай може стати противагою Росії. І є ймовірність повторення «узбецького досвіду», коли держава за десятиліття пішла від всеосяжного російського впливу під «китайський захист».
Паралельно, до речі, провівши економічні реформи. Форпост КНР у Східній Європі – не надто бажана перспектива для США. Значить, треба працювати. Сьогодні, коли розблокувався переговорний трек Трампа і Сі – тим більше.
Причому у разі, якщо замороження війни в Україні пройде за участю Китаю, КНР отримає точки входу в Україну. І тут можливий обмін – допомогою в отриманні «точок входу» для США в Білорусі. Питання в іншому, що крім політичних в'язнів будуть обговорювати.
У найближчі тижні, думаю, нічого проривного – питання поступового «відкриття неба» для компанії Белавіа, відновлення повноцінної роботи посольств.
А далі цікаво. Повернемося до пункту про вплив Росії. Неможливо говорити про розширення можливостей для Білорусі без питань доступу до портів. Адже поки РФ тримає білоруський експорт «у зашморгу» – проводячи його через свою територію – розмова про політичні маневри абсурдна. Але питання доступу до портів сьогодні – це Польща, Литва, Латвія. (В Україні поки що війна).
Саме тому Варшава півтора місяця пішла на підвищення ставок і залучила сильного посередника – Китай. Результат – наявність власного переговорного треку з Білоруссю. Тобто можливість обмежити ситуації, коли Вашингтон домовляється з Мінськом і «наполегливо радить» піти на поступки Варшаві. Польща вплітає свої інтереси у схему. Точніше, вже вплела.
Литовська республіка хотіла б підняти ставки, але унікального кейсу не знайшла. Скопіювала польський досвід по кордону. Тільки якщо Варшава могла апелювати до Китаю, Вільню апелює до Варшави. Тому оточення Лукашенка зіграло дзеркально і теж піднімає ставки. Але в цілому спрацює. Я більш ніж впевнений, що протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів буде і литовсько-білоруський переговорний трек.
Тобто політика щодо офіційного Мінська буде змінюватися. Чи можливе повернення до 2019 року? Сумнівно. Довіра до Лукашенка вкрай низька. Точніше, підхід і початкове припущення можливості обману. Тому політика буде покроковою, де кожен етап верифікується завершеними діями сторін. І лише після цього можливий наступний.
При цьому цілісної картини «що робити з Білоруссю» немає у жодного із згаданих гравців. Для США важливо просто окреслити загальні рамки. Польща і Литовська республіка намагаються вплести свої інтереси, але це не довгострокова політика.
Україна поки що мовчить. Та й поки що не має свого бачення «що робити». Але час на вироблення такого є, нехай і небагато. Тоді буде можливість, навіть у рамках американо-білоруського треку, вплести українські інтереси. Тим більше, що Білоруссю займається людина з команди Келлога, а не Віткоффа.
І тут, момент самореклами: якраз закінчую невелику доповідь, присвячену цій темі. Презентацію маю намір організувати протягом найближчих трьох тижнів. Не пропустіть. Буде цікаво.
