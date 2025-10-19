Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи

Єврокомісія вже заявила, що «немає прямої заборони для Путіна або Лаврова»
Як Путін полетить до Будапешта?

Facebook кипить. Безліч карток, мемів і припущень, хто надасть повітряний простір. Але не про це треба думати. І насправді, ситуація позбавлена іронії та оптимізму. Угорщину, можливо, запропонував і сам Путін. Міг запропонувати і Трамп, тим самим викликавши у господаря Кремля приступ оптимізму.

У чому суть? У прецеденті. Або у популярному на пострадянському просторі словосполученні «не можна, але мені можна».

Формально – повітряний простір ЄС закритий для російських літаків. У тому числі літаків льотного загону «Росія». Крім того, держави Європейського Союзу визнають мандат МКС. У тому числі, до речі, і Угорщина.

Але Єврокомісія вже заявила, що «немає прямої заборони для Путіна або Лаврова». А Угорщини арешту не буде. Питання, яка держава надасть повітряний простір для прольоту.

І це вже є підтвердженням «не можна, але можна». Звичайно, заради «загального блага». Яким може бути початок переговорів про мир. Або бажання Трампа. І в одному, і в іншому випадку Путін отримав своє. А саме:

  • Прецедент, коли з санкційного списку роблять виняток заради «важливості процесу».
  • Прецедент, коли йдуть на порушення узгодженої політики або «заради важливості процесу», або тому що «попросив сильний і важливий».
  • Доказ непрацюючої старої світової системи. У частині Римського статусу, мандата МКС і зобов'язань держав ЄС одна перед одною в рамках багатосторонніх домовленостей.
  • Успіх на внутрішньому полі – демонстрація того, що «Захід прогнувся».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
