Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
Як Путін полетить до Будапешта?
Facebook кипить. Безліч карток, мемів і припущень, хто надасть повітряний простір. Але не про це треба думати. І насправді, ситуація позбавлена іронії та оптимізму. Угорщину, можливо, запропонував і сам Путін. Міг запропонувати і Трамп, тим самим викликавши у господаря Кремля приступ оптимізму.
У чому суть? У прецеденті. Або у популярному на пострадянському просторі словосполученні «не можна, але мені можна».
Формально – повітряний простір ЄС закритий для російських літаків. У тому числі літаків льотного загону «Росія». Крім того, держави Європейського Союзу визнають мандат МКС. У тому числі, до речі, і Угорщина.
Але Єврокомісія вже заявила, що «немає прямої заборони для Путіна або Лаврова». А Угорщини арешту не буде. Питання, яка держава надасть повітряний простір для прольоту.
І це вже є підтвердженням «не можна, але можна». Звичайно, заради «загального блага». Яким може бути початок переговорів про мир. Або бажання Трампа. І в одному, і в іншому випадку Путін отримав своє. А саме:
- Прецедент, коли з санкційного списку роблять виняток заради «важливості процесу».
- Прецедент, коли йдуть на порушення узгодженої політики або «заради важливості процесу», або тому що «попросив сильний і важливий».
- Доказ непрацюючої старої світової системи. У частині Римського статусу, мандата МКС і зобов'язань держав ЄС одна перед одною в рамках багатосторонніх домовленостей.
- Успіх на внутрішньому полі – демонстрація того, що «Захід прогнувся».
Коментарі — 0