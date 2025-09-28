Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Китай продовжує виховання Лукашенка

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пекін публічно не лається. Він проводить показове покарання
фото: depositphotos.com

Лукашенко, Китай і механізми виховання

А тим часом КНР продовжує виховувати Лукашенка за допомогою калійки. Судіть самі.

  • 1 квартал (це ще момент, коли відносини були надзвичайно теплими) 2025 року було продано 880 тис. тонн на суму $239,5 млн (2024 рік – 758 тис. тонн на $237,5 млн);
  • 2 квартал (тут вже результат невиконання низки обіцянок) – 491 тис. тонн на суму $136,7 млн (для порівняння 2 квартал 2024 року: 786 тис. тонн на $242,6 млн);
  • липень-серпень 2025: 105,88 тис. тонн на $35,5 млн. (2024 357 тис. тонн на 104,2 млн).

Тобто сумарно маємо падіння експорту до КНР в обсягах:

  • 2 квартал 2025 до другого кварталу 2024 на 60% (за грошима у 2 рази);
  • липень-серпень 2025 до липня-серпня 2024 – в три рази у порівнянні з 2024 (за грошима у 3 рази).

Сумарно Білорусь «недоотримала» на експорті до КНР (якщо за базу брати 2024 рік, який, до речі, теж не був найкращим) 172,6 мільйона доларів.

Причина – невиконання ряду обіцянок офіційного Мінська. Що позначилося на обсягах торгівлі. Ну і «російські брати» трохи «допомогли» з логістикою до портів і безпосередньо.

Чи можна це виправити? Так. Але контракти підписуються на 3 і більше місяців наперед. Таким чином, якщо рахувати від моменту поліпшення відносин (червень), то перші позитивні сигнали можуть з'явитися в статистиці за вересень або жовтень.

Це якщо не буде виховання за нездатність вирішити питання нормалізації відносин з Польщею. Одним словом, якщо Лукашенко не вилізе з кризи з поляками, то для білоруської калійки на китайському ринку кінець 2025 і початок 2026 будуть вкрай сумними.

І це при тому, що КНР збільшує (!) загальні обсяги закупівель добрив. І це при тому, що 2023 рік був роком, коли Пекін різко збільшив частку білоруських добрив на своєму (зростаючому!) ринку. Тоді, до речі, вона перевищувала російську і за обсягами, і за ціною за 1 тонну.

Але ми маємо процес виховання. Який почався завдяки наполегливості і рішенню «обхитрити» китайську сторону (згадаймо, наприклад, махінації з курятиною). Пекін публічно не лається. Він проводить показове покарання. Чого ми і є свідками.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Китай Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи може щось в описаному можливому плані РФ та її союзників піти не так?
Чи готове НАТО до «тихого вторгнення» Росії?
6 вересня, 16:58
Насправді великої довіри у колі малих і великих диктаторів і так ніколи не було
Про цинізм тих, хто вчив нас демократії
21 вересня, 18:41
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
31 серпня, 14:29
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
2 вересня, 13:40
У рамках нової домовленості поставки будуть здійснюватися протягом 30 років
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу
2 вересня, 11:17
Представник Китаю Ген Шуан наголосив на важливості вирішення суперечок через діалог
Китай вважає інцидент із дронами в Польщі наслідком поширення кризи в Україні
13 вересня, 02:34
Китай воює із фейками у мережі
У Китаї розпочалася масштабна кампанія з «очищення» Інтернету
23 вересня, 13:07
Відділ пропаганди та агітації партії зазнав найбільших звільнень під час цієї хвилі чисток
Кім Чен Ин проводить масові чистки в КНДР: кого і за що карають
25 вересня, 09:44
Офіційно «Орєшнік» поставлений на озброєння у 2024 році
Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»
26 вересня, 20:38

Ігар Тишкевіч

Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай продовжує виховання Лукашенка
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?
Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю. Чого очікувати ЄС та Україні?
У Лукашенка запахло смаженим
У Лукашенка запахло смаженим
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
Інтереси ключових учасників Шанхайського саміту
Китай і Туреччина витісняє РФ з Кавказу: що це означає для України
Китай і Туреччина витісняє РФ з Кавказу: що це означає для України
Війна чи угода? Іранський шпагат Трампа
Війна чи угода? Іранський шпагат Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2025
91K
Синоптикиня Діденко поділилась, чи чекати у жовтні потепління
13K
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
6575
Поліг під час оборони Бахмута. Згадаймо Вадима Чорнея
5568
«Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua