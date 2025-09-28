Китай продовжує виховання Лукашенка

Лукашенко, Китай і механізми виховання

А тим часом КНР продовжує виховувати Лукашенка за допомогою калійки. Судіть самі.

1 квартал (це ще момент, коли відносини були надзвичайно теплими) 2025 року було продано 880 тис. тонн на суму $239,5 млн (2024 рік – 758 тис. тонн на $237,5 млн);

2 квартал (тут вже результат невиконання низки обіцянок) – 491 тис. тонн на суму $136,7 млн (для порівняння 2 квартал 2024 року: 786 тис. тонн на $242,6 млн);

липень-серпень 2025: 105,88 тис. тонн на $35,5 млн. (2024 357 тис. тонн на 104,2 млн).

Тобто сумарно маємо падіння експорту до КНР в обсягах:

2 квартал 2025 до другого кварталу 2024 на 60% (за грошима у 2 рази);

липень-серпень 2025 до липня-серпня 2024 – в три рази у порівнянні з 2024 (за грошима у 3 рази).

Сумарно Білорусь «недоотримала» на експорті до КНР (якщо за базу брати 2024 рік, який, до речі, теж не був найкращим) 172,6 мільйона доларів.

Причина – невиконання ряду обіцянок офіційного Мінська. Що позначилося на обсягах торгівлі. Ну і «російські брати» трохи «допомогли» з логістикою до портів і безпосередньо.

Чи можна це виправити? Так. Але контракти підписуються на 3 і більше місяців наперед. Таким чином, якщо рахувати від моменту поліпшення відносин (червень), то перші позитивні сигнали можуть з'явитися в статистиці за вересень або жовтень.

Це якщо не буде виховання за нездатність вирішити питання нормалізації відносин з Польщею. Одним словом, якщо Лукашенко не вилізе з кризи з поляками, то для білоруської калійки на китайському ринку кінець 2025 і початок 2026 будуть вкрай сумними.

І це при тому, що КНР збільшує (!) загальні обсяги закупівель добрив. І це при тому, що 2023 рік був роком, коли Пекін різко збільшив частку білоруських добрив на своєму (зростаючому!) ринку. Тоді, до речі, вона перевищувала російську і за обсягами, і за ціною за 1 тонну.

Але ми маємо процес виховання. Який почався завдяки наполегливості і рішенню «обхитрити» китайську сторону (згадаймо, наприклад, махінації з курятиною). Пекін публічно не лається. Він проводить показове покарання. Чого ми і є свідками.