Чому Заходу не можна домовлятися з путінським режимом
Історична приналежність Росії до європейської культури - аргумент за те, щоб не мати ніяких справ з її антиєвропейським режимом
Мовою оригіналу
Макрон назвал Россию «глубоко европейской страной», пытаясь таким образом оправдать свою коллаборацию с Путиным.
На самом деле все наоборот. Историческая принадлежность России к европейской культуре – аргумент за то, чтобы не иметь никаких дел с ее антиевропейским режимом.
Договариваться с Путиным – значит уничтожать европейские перспективы России.
Уважаемые западные лидеры, если вы хотите помочь России стать подлинно европейской страной, полностью бойкотируйте правящий азиатско-бюрократический имперский режим, который сделал ее врагом Европы и европейских ценностей.