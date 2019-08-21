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    Думки вголос

    Чому Заходу не можна домовлятися з путінським режимом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Чому Заходу не можна домовлятися з путінським режимом

    Історична приналежність Росії до європейської культури - аргумент за те, щоб не мати ніяких справ з її антиєвропейським режимом

    Мовою оригіналу

    Макрон назвал Россию «глубоко европейской страной», пытаясь таким образом оправдать свою коллаборацию с Путиным.

    На самом деле все наоборот. Историческая принадлежность России к европейской культуре – аргумент за то, чтобы не иметь никаких дел с ее антиевропейским режимом.

    Договариваться с Путиным – значит уничтожать европейские перспективы России.

    Уважаемые западные лидеры, если вы хотите помочь России стать подлинно европейской страной, полностью бойкотируйте правящий азиатско-бюрократический имперский режим, который сделал ее врагом Европы и европейских ценностей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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