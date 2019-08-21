Чому Заходу не можна домовлятися з путінським режимом

Історична приналежність Росії до європейської культури - аргумент за те, щоб не мати ніяких справ з її антиєвропейським режимом

Мовою оригіналу

Макрон назвал Россию «глубоко европейской страной», пытаясь таким образом оправдать свою коллаборацию с Путиным.

На самом деле все наоборот. Историческая принадлежность России к европейской культуре – аргумент за то, чтобы не иметь никаких дел с ее антиевропейским режимом.

Договариваться с Путиным – значит уничтожать европейские перспективы России.

Уважаемые западные лидеры, если вы хотите помочь России стать подлинно европейской страной, полностью бойкотируйте правящий азиатско-бюрократический имперский режим, который сделал ее врагом Европы и европейских ценностей.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»