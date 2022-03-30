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    Події в Україні

    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото

    Знищений дитячий садочок - ще один злочин російських окупантів&nbsp; - Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото
    Знищений дитячий садочок - ще один злочин російських окупантів 
    фото: соцмережі

    Російські окупаційні війська постійно наносять артилерійські та мінометні обстріли по Харкову

    Окупанти знищили дитячий садочок у Салтівському житловому масиві Харкова. У соцмережах опублікували страшні кадри.

    На фото видно, що окупанти зруйнували дах дитячого садочку, ліжка засипані будівельними матеріалами. Також у закладі вибиті вікна та випалені вогнем стіни.

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    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото
    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото
    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото
    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото

    За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

    Окупанти знищують найбільший житловий масив України

    Окупанти знищують найбільший житловий масив України

    Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град». Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото