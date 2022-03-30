Окупанти вщент знищили дитячий садочок у Харкові. Страшні фото

Російські окупаційні війська постійно наносять артилерійські та мінометні обстріли по Харкову

Окупанти знищили дитячий садочок у Салтівському житловому масиві Харкова. У соцмережах опублікували страшні кадри.

На фото видно, що окупанти зруйнували дах дитячого садочку, ліжка засипані будівельними матеріалами. Також у закладі вибиті вікна та випалені вогнем стіни.

За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти знищують найбільший житловий масив України

Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град». Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.