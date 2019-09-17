Ксенія Собчак повернулася під крило Володимира Путіна

Немає нічого дивного в тому, що Собчак знову працюватиме на російському державному телебаченні

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Многие возмущены «предательством» Собчак. А чего тут возмущаться? Вслед за Синявским российские художники-нонконформисты говорили, что у них прежде всего эстетические разногласия с советской властью. Диссиденты заявляли о своем этическом неприятии режима. Собчак нечего делить с российскими властями. У нее с ними полная эстетическая и этическая гармония.

Эстетика путинского режима - это эстетика Дома 2 и собчачей свадьбы: смесь скабрезного балагана и церковного лицемерия, самоуверенного невежества и дешевых псевдоинтеллектуальных понтов. Этические принципы круга Собчак (см. список гостей на свадьбе) и правящей олигархии тоже совпадают. Это такое стихийное вульгарное ницшеанство: сверхлюди по ту стороны добра и зла, успех любой ценой, падающего подтолкни и пусть проигравший плачет.

В какой-то момент Собчак решила, что в оппозиции для нее открывается карьерный лифт, а может старшие товарищи направили. Сейчас поняла, что ей там ловить нечего. И вернулась, как блудная дочь, к кормящей длани своего крестного отца. Так что ничего удивительного, что Собчак опять будет на Первом канале. Там ей, как раз, самое место

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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