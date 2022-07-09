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    Думки вголос

    Найближчим часом ми побачимо продовження операції «знешкодити маніяка у Кремлі»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін шантажує весь світ - Найближчим часом ми побачимо продовження операції «знешкодити маніяка у Кремлі»
    Путін шантажує весь світ

    Путіну хочеться більше, хочеться «почати всерйоз», тобто знищити мільйони людей

    Мовою оригіналу

    Кремлевский Чикатило заявил:

    «Мы всерьез-то еще ничего не начинали». То есть многие десятки тысяч жертв, миллионы беженцев, тысячи убитых и изуродованных детей, женщин, стариков, уничтоженные города и села, разрушенная жизнь целого якобы «братского» народа, жесткий конфликт со странами, создающими большую часть мировой экономики – это они еще даже не начинали, так просто слегка размялись, пошутили немного.

    Сотни тысяч жертв для них мелочь конечно, а старику приятно. Но ему хочется больше, хочется «начать всерьез», то есть уничтожить миллионы, да что миллионы, когда можно и миллиарды людей, а лучше всю планету – они сдохнут, а мы в рай.

    Конечно, он шантажирует. Но такой шантаж в ядерном мире – сам по себе смертельно опасен.

    Как сказано в одном старом анекдоте – съесть, то он съест, да кто же ему даст.

    В ближайшее время мы увидим продолжение международной операции «обезвредить маньяка в Кремле». Закончится она в обозримом будущем радикальным решением. Иного просто не дано.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Найближчим часом ми побачимо продовження операції «знешкодити маніяка у Кремлі»