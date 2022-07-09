Найближчим часом ми побачимо продовження операції «знешкодити маніяка у Кремлі»

Путіну хочеться більше, хочеться «почати всерйоз», тобто знищити мільйони людей

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Кремлевский Чикатило заявил:

«Мы всерьез-то еще ничего не начинали». То есть многие десятки тысяч жертв, миллионы беженцев, тысячи убитых и изуродованных детей, женщин, стариков, уничтоженные города и села, разрушенная жизнь целого якобы «братского» народа, жесткий конфликт со странами, создающими большую часть мировой экономики – это они еще даже не начинали, так просто слегка размялись, пошутили немного.

Сотни тысяч жертв для них мелочь конечно, а старику приятно. Но ему хочется больше, хочется «начать всерьез», то есть уничтожить миллионы, да что миллионы, когда можно и миллиарды людей, а лучше всю планету – они сдохнут, а мы в рай.

Конечно, он шантажирует. Но такой шантаж в ядерном мире – сам по себе смертельно опасен.

Как сказано в одном старом анекдоте – съесть, то он съест, да кто же ему даст.

В ближайшее время мы увидим продолжение международной операции «обезвредить маньяка в Кремле». Закончится она в обозримом будущем радикальным решением. Иного просто не дано.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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