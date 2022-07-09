Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)

Три чоловіки продавали автомати та набої до неї

Національна поліція викрила у Києві злочинну групу, яка займалася незаконним продажем зброї. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаментів карного розшуку, оперативної служби та оперативно-технічних заходів Національної поліції України задокументували злочинну діяльність трьох осіб віком 40, 54 та 28, які налагодили збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста Києва», – зазначила поліція.

Правоохоронці виявили три епізоди продажу автоматів. Під час однієї такої оборудки – продаж автомату Калашникова та більш ніж 3000 набоїв – поліція застримала зловмисників.

Усього у бандитів знайшли під час обшуків вісім автоматів, понад 6000 набоїв до них, гранати і тротилові шашки.

Нагадаємо, що росіяни через західні ЗМІ розганяли тему «продажу української мафії західної зброї».

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