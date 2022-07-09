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  4. Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
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    Новини

    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)

    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)

    Три чоловіки продавали автомати та набої до неї

    Національна поліція викрила у Києві злочинну групу, яка займалася незаконним продажем зброї. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаментів карного розшуку, оперативної служби та оперативно-технічних заходів Національної поліції України задокументували злочинну діяльність трьох осіб віком 40, 54 та 28, які налагодили збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста Києва», – зазначила поліція.

    Правоохоронці виявили три епізоди продажу автоматів. Під час однієї такої оборудки – продаж автомату Калашникова та більш ніж 3000 набоїв – поліція застримала зловмисників.

    Усього у бандитів знайшли під час обшуків вісім автоматів, понад 6000 набоїв до них, гранати і тротилові шашки.

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    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)
    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)

    Нагадаємо, що росіяни через західні ЗМІ розганяли тему «продажу української мафії західної зброї».

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    Теги: Київ зброя Україна поліція
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    Поліція спіймала у столиці торговців зброєю (фото)