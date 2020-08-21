Отруєння Навального: ситуація в Білорусі змусила Кремль перейти до рішучих дій

Як і у випадку з вбивством Нємцова, рішення про усунення Навального могло прийматися тільки на найвищому рівні, тобто особисто Путіним

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Кто отравил Навального

Те, кто визжал: «Навальный проект Кремля, иначе его бы посадили или убили» - довольны теперь?

Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью.

Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: «как нам недопустить в России событий, подобных беларусским?». Отравление Навального стало первым в списке ответов на беларусский вызов.

Как и в случае с убийством Немцова, решение об устранении Навального могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его санкции. Конечно, люди типа Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрыкина люто ненавидят Алексея и давно бы его с удовольствием заказали. Однако Кремль, видимо, раньше не давал добро на это. В связи с ситуацией в Беларуси такое разрешение дано.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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