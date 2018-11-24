  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Політика Путіна останніх років - це ходіння по старим радянським граблям

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Політика Путіна останніх років - це ходіння по старим радянським граблям

    Граблями по голові

    Мовою оригіналу

    Госдума одобрила проект постановления о пересмотре оценки войны в Афганистане. Теперь на некоторое время афганскую авантюру, агрессию, трагедию переименуют в светлый праздник афганской победы. Победили всех врагов и с почетом… драпанули, то есть вернулись домой.

    Это ожидаемое, можно сказать, неизбежное решение. Сейчас Россия наступила на старые афганские грабли в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии и далее везде. Не удивительно, что в этой ситуации Государственная Дума распорядилась считать старые грабли - пьедесталом почета.

    Страна опять подходит к граблям, закрывает глаза и уговаривает себя: «Сейчас взойду на пьедестал и мне повесят медальку на грудь». Потом, правда, фантазия столкнется с грубой реальностью и вместо медальки россияне получат граблями по носу.

    Читайте також

    Историю переписывают идиоты и подлецы, чтобы без оглядки на горький исторический опыт повторять свои безумства и преступления.

    Вся политика Путина последних лет - это хождение по старым советским граблям, от столкновения с которыми развалился СССР.

    Грабли изматывающих локальных военных конфликтов. Грабли гонки вооружений со странами с несопоставимо более развитой экономикой. Грабли западных санкций. Грабли дорогостоящих помпезных строительных и спортивных проектов при кризисной экономике. Грабли поддержки паразитических режимов в развивающихся странах. Грабли решения амбициозных геополитических задач за счет благосостояния населения. Грабли самообмана благостной телевизионной картинкой, скрывающей углубляющейся кризис. Грабли гордыни и самовосхваления в ситуации приближающейся катастрофы.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ