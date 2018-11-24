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    Політика

    Солідарні з Україною: Держдеп США зробив заяву до 85-ї річниці Голодомору

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    Солідарні з Україною: Держдеп США зробив заяву до 85-ї річниці Голодомору

    Вшановуючи пам'ять мільйонів невинних жертв Голодомору, США підтвердили неухильну підтримку національного суверенітету й територіальної цілісності України

    Держдеп США висловив солідарність з українським народом з нагоди вшанування 85-ї річниці Голодомору, спричиненого режимом Сталіна, підкресливши, що Кремль досі намагається зруйнувати прагнення українців до самоідентичності.

    Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній у п'ятницю речницею Державного департаменту США Гізер Науерт.

    «Цього місяця ми приєднуємось до українців по всьому світу у вшануванні 85-ї річниці Голодомору, коли мільйони невинних українців були зморені до голодної смерті режимом Йосифа Сталіна», - йдеться у заяві.

    У Держдепі зазначили, що варварські захоплення української землі та врожаю були здійснені з навмисною політичною метою - підкорити український народ.

    «Цей катастрофічний штучний голод був одним із найжорстокіших актів ХХ століття та жорстоким нагадуванням про злочини комунізму», - підкреслили у Держдепі.

    У заяві зазначається, що сьогодні українці знову вмирають через спроби Росії зруйнувати ідентичність та західні устремління народу України. 

    «Росія не зможе перемогти незламний український дух та не послабить прагнення українців до кращого майбутнього», - наголосили у Держдепі.

    Вшановуючи пам'ять мільйонів невинних жертв Голодомору, США підтвердили «неухильну підтримку національного суверенітету й територіальної цілісності України, а також право українського народу обирати власний курс».

    Нагадаємо, в Україні в останню суботу листопада, що цьогоріч припадає на 24-е число, українці, які шанують історію своїх предків, о 16-00  запалять свічки і вшанують хвилиною мовчання пам'ять про загиблих від Голодомору 1932-1933 років. Голодомор в Україні багато країн у світі визнали геноцидом українського народу.

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