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До Києва прибули інспектори з Америки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибули інспектори з Америки
В Україну прибули американські інспектори
фото: Бріджит Брінк/Твіттер

Американські представники наглядатимуть за розподілом допомоги, яку надали США Україні 

Сьогодні, 29 січня, до Києва з робочим візитом прибули генеральні інспектори від міністерства оборони США, Держдепартаменту та USAID. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у твіттері.

«Рада знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів від міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США», – написала Брінк. 

Раніше повідомлялося, що агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна передало «Укренерго» два високовольтні автотрансформатори. Закупівля і доставка цього обладнання профінансована урядом США через USAID та реалізована в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ). Нове обладнання вже працює на об’єктах «Укренерго» в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак минулої зими.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення USAID передали НЕК «Укренерго» обладнання та засобів індивідуального захисту на суму близько $10 млн. Також USAID через Проєкт енергетичної безпеки допомагає «Укренерго» посилити фізичний захист високовольтних підстанцій.

Теги: США Бріджит Брінк Україна посол

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