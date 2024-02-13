У Байдена з'явилась нова політична конкурентка – Wall Street Journal

Камала Гарріс каже, що вона готова виконувати обов’язки президента Байдена

Віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила, що готова повною мірою виконувати обов'язки господаря Білого дому Джо Байдена. Про це пише газета Wall Street Journal. За її даними, таким чином Гарріс хотіла заспокоїти виборців, стривожених віком американського лідера.

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«Я готова виконувати обов'язки. У цьому немає жодних сумнівів», – прямо відповіла на питання журналістів Гарріс. Вона також додала, що кожен, хто бачить її на роботі, «усвідомлюють її здатність керувати».

За інформацією Wall Street Journal, за останні місяці Гарріс уже взялася за велике коло завдань. Так, віцепрезидентка бере участь як у вирішенні питань внутрішніх проблем, так і зовнішніх. Наприклад, пише газета, Харріс відіграє не останню роль у ситуації на Близькому Сході.

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Раніше спеціальний прокурор Роберт Гер завершив розслідування у справі про неналежне зберігання Байденом секретних документів. У своєму звіті він зазначив, що порушувати кримінальну справу проти президента США не варто, адже в суді перед присяжними той може постати «симпатичним чоловіком похилого віку з проблемами з пам'яттю», у документі йдеться, що в ході спілкування з командою спецпрокурора Байден продемонстрував проблеми з пам'яттю, не міг точно позначити терміни початку та кінця роботи віцепрезидентом, назвати дату смерті свого сина Бо.

До слова, у президента Байдена буде новий помічник. Джон Кірбі, який обіймав посаду головного речника Пентагону та Державного департаменту під час адміністрації Обами, отримав підвищення від президента Байдена. Відтепер його нова посада – радник Білого дому з питань національної безпеки.

Нагадаємо, США спільно з союзниками готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, який передбачає шеститижневу паузу у бойових діях у Секторі Гази.