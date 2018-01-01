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    Думки вголос

    Путін успадкував моральні цінності злодійського світу

    Герої Шукшина в Кремлі
    Мовою оригіналу Как известно, в людях очень многое определяет происхождение, социальная среда, из которой они вышли. Касается это и правящей верхушки. Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, Ельцин - выходцы из сельской местности. У них всех (кроме Ельцина) большая часть окружения имела такое же происхождение. Они унаследовали от предков
    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Вчора, 22:05
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Герої Шукшина в Кремлі

    Мовою оригіналу

    Как известно, в людях очень многое определяет происхождение, социальная среда, из которой они вышли. Касается это и правящей верхушки.

    Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, Ельцин - выходцы из сельской местности. У них всех (кроме Ельцина) большая часть окружения имела такое же происхождение. Они унаследовали от предков крестьянскую психологию. Были внешне простоваты, но хитры; не блистали интеллектом, но обладали крестьянским здравым смыслом; не были злобны и агрессивны, но жестко отстаивали свои интересы.

    Путин и многие близкие к нему люди (Сечин, Патрушев и т.д.) принадлежат ко второму поколению крестьян, перебравшихся в город (В роду Путина первым горожанином был дед, но отца в раннем детстве увезли назад в деревню, где он впоследствии даже успел жениться). Их родители потеряли крестьянские культурные навыки, но городская культура скорее всего осталась для них чужой. Они не могли передать своим детям в полной мере ни то, ни другое. В результате выросло новое поколение «промежуточных» людей, о которых писал еще Шукшин.

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    В этой маргинальной, лишенной почвы и основ среде рождались не только безобидные шукшинские чудики, но и жестокие, не ограниченные никакими культурными запретами преступники (такие, кстати, есть и у Шукшина в «Калине красной»). Чудики пытались заменить культуру, которую родители не смогли передать им в наследство, собственными фантазиями и «размышлизмами». А будущие преступники заимствовали ее у воровского мира.

    Именно из них сформировалась не только верхушка современной организованной преступности (все эти солнцевские, подольские, тамбовские и т.д.), но и руководство путинского государства. Эти люди не унаследовали от предков какие-то устойчивые, передаваемые из поклонения в поколение культурные коды и заменили их преступными понятиями. Именно по таким понятиям они живут и формируют политику страны.

    PS. У Путина и его людей преступная квазикультура наложилась на свойственную «промежуточным» людям склонность к чудачествам. У преступников и чудачества - преступные, кровавые (демонстративные убийства надоевших критиков, проверка новой военной техники на живых людях в Сирии и т.п.).

    PSS. А мир-то не понимает, с кем дело имеет. Вот, что обидно

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Путін путінський режим культура
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